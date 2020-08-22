  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eczacıbaşı VitrA'dan on-line sezon açılışı
Spor

Eczacıbaşı VitrA'dan on-line sezon açılışı

Turuncu-beyazlı takım, Kovid-19 salgını nedeniyle sezon açılışını çevrim içi düzenledi - Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı: - "Bu sezon genç ve dinamik yapımızı daha da güçlendirecek bir kadro oluşturduk" - Başantrenör Marco Motta: - "Sezona en iyi şekilde başlamak adına kadromuzu mümkün olan en iyi şekilde yapılandırmaya çalıştık" - Orta oyuncusu Yasemin Güveli: - "Yarıştığımız bütün organizasyonlarda sezonu birinci olarak tamamlamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:24:20 -
Eczacıbaşı VitrA'dan on-line sezon açılışı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu açılışını on-line olarak gerçekleştirdi.

Turuncu-beyazlı takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon açılışını ve basın toplantısını çevrim içi düzenledi.

Basın mensuplarının e-posta yoluyla ilettiği sorular ve cevapları, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yaptığı açıklamada, "Bu sezon genç ve dinamik yapımızı daha da güçlendirecek bir kadro oluşturduk. Yerli ve yabancı transferlerimizin yanı sıra geçtiğimiz sezon başka takımlarda tecrübe kazanarak kulübümüze dönen genç oyuncularımız da oldu. Yeni sezonda takımımızın kaptanları Tijana Boskovic ve Simge Aköz olacak. Bütün takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Marco Motta ile orta oyuncusu Yasemin Güveli, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İyi bir takım oluşturduklarını belirten Motta, "Kovid-19 salgını bu sezon için yaptığımız planları değiştirmedi. Takımı organize etmekle başladık ve 7 oyuncumuzu değiştirdik. Sezona en iyi şekilde başlamak adına kadromuzu mümkün olan en iyi şekilde yapılandırmaya çalıştık." diye konuştu.

Bu sezon genç bir kadroyla mücadele edeceklerini vurgulayan Yasemin Güveli, "Yarıştığımız bütün organizasyonlarda sezonu birinci olarak tamamlamak istiyoruz. Genç bir kadroyuz, buna aşırı güveniyorum çünkü çok ateşli ve dinamik bir takıma sahibiz. Her an her şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Genç milli takımlarda birçok başarısı bulunan Yasemin Güveli, A Milli Takım hedefiyle ilgili, "Her oyuncu gibi milli takımla olimpiyata gitmek istiyorum. Bu takımın içinde uzun yıllar performans sergilemek istiyorum. Tabii ki her sporcunun hayali. Umarım bir gün gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı