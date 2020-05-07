Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Newcombe, "Zamanı Geçir" kampanyasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Sonja Newcombe, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sporsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına katılarak evde geçirdiği süreci anlattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sporcuların evde kaldığı sürecin yazı dizisi şeklinde aktarıldığı etkinliğin onuncu konuğu Sonja Newcombe oldu.

Evde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Newcombe, "Günlük egzersizlerim arasında lastik bantlar ve hafif ağırlıklarla yapılan çalışmalar var. Ayrıca yoga yapıyorum ve kondisyonumu korumak için yokuşta koşulara çıkıyorum. Rutin benim için çok önemli, bu sayede hareketsizliğin ve tembelliğin önüne geçiyorum. Sporcu olarak günümüzün planlı olmasına alışığız. Bu yüzden o rutini korumak beni aktif tutuyor." ifadelerini kullandı.

Hareket etmenin kendisine her zaman iyi geldiğini anlatan Newcombe, "Zihnimizin canlı kalması ve vücudun yenilenebilmesi için yeterince temiz hava aldığımızdan ve düzenli egzersiz yaptığımızdan emin olalım." tavsiyesinde bulundu.

ABD'li smaçör, evde kaldığı süreçte yaptıklarını ise şu şekilde anlattı:

"Sabahları ailemin kahve keyfine eşlik ediyorum. Günlük tutmak ve hislerimle baş başa kalmak için zaman ayırmaya çalışıyorum, ardından günlük antrenmanımı yapıyorum. Kalan vaktimi de televizyon izleyerek, okuyarak, örgü örerek, eşimle kart oyunu oynayarak veya arkadaşlarımla sohbet ederek geçiriyorum. Evde kendi hazırladığımız yemeği yedikten sonra iyi uyumaya özen gösteriyorum."