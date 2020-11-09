Ecevit'ten tarihi 'Joe Biden' yorumu

ABD'de başkanlık yarışını kazanan Joe Biden, bu yıl içinde New York Times’a verdiği röportajda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirtmiş, skandal ifadeler kullanmıştı.

Joe Biden'ın "Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız" ifadeleri muhalif kesimi umutlandırırken, açıkça Türkiye’nin ABD çıkarlarına uygun hareket etmesi için lider değişikliğine gitmesi gerektiğini söyleyen Biden'ın sicili bu konuda kabarık.

Bill Clinton hükümeti zamanında Demokrat Parti’den Senatör olan Biden, 1999 yılında Başbakan Bülent Ecevit ve dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in ABD’ye yaptığı ziyarette karşı karşıya gelmişti. Ancak bu buluşma Ecevit ve Biden'ın ilk karşılaşması değildi.

İlk buluşma 12 Eylül öncesi!

Biden 1980’in mayıs ayında da Türkiye’ye gelmişti. Yunanistan’ın 1974 Kıbrıs Harekâtını protesto için çıktığı NATO’nun askerî kanadına dönüşü için Türkiye’nin vetosunu kaldırması başta olmak üzere bazı askeri isteklerle Ankara’ya gelen Biden, önce Başbakan Süleyman Demirel, sonrasında da ana muhalaefet lideri Ecevit’i ziyaret etti. O dönemde hiçbir konuda ortak fikir beyan etmeyen Demirel ve Ecevit, Türkiye’ye vaat edilen kullanılmış silahlara karşılık ABD’nin isteklerini kabul etmeyi reddetmiş, Yunanistan’a istenilen tavizleri vermemiş ve milli çıkarlar adına ortak bir duruş sergilemişti.

Haber7'nin haberine göre; ABD’nin Türkiye Büyükelçisi James Spain ile beraber Ecevit’i ziyaret eden ama eli boş dönen Joe Biden’ın ardından ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher yeni bir Ankara ziyareti yapacak fakat o da girişimlerinden sonuç alamayacaktı. Bu ziyaretlerden kısa bir süre sonra ise 12 Eylül darbesi CIA'nin eski Türkiye Şefi olan Paul Henze tarafından "Bizim çocuklar başardı" sözleri ile Başkan Jimmy Carter’a iletilecekti.

"Söylediğimizi yapın, aksi halde..."

Bu görüşmeden 19 sene sonra, günümüzde ise 21 yıl önce Biden ve Ecevit bu kez Washington’da karşılaştı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşma yapan Ecevit’in sözünü kesen Joe Biden "ABD'ye muhtaçsınız. Ancak ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı yok. Kredi ihtiyacınızın da olduğunu biliyorum. Kıbrıs sorununu çözün, istenenleri yerine getirin, size yardımcı olalım. Aksi takdirde hiçbir yere varamazsınız" diyerek skandal ifadelere imza atmıştı.

Ecevit’İn nezaket için konuşmasına devam etmesi üzerine bir kez daha araya giren Biden "Denktaş'ın inadından vazgeçmesini sağlayın. Sorunu yaratan odur. Siz Kıbrıs meselesi çözüldü mü diyorsunuz?" diye çıkışmış, Ecevit ise Kıbrıs meselesinin 1974 yılında bittiğini hatırlatmıştı.

Fakat Biden’ın bugünkü tutumundan pek de farklı olmayan bu tacizleri ziyaret süresince Ecevit’in karşısına çıktı. Ecevit, Türkiye’ye döndükten sonra ziyaret hakkında konuşurken Senatör Joseph Biden ile kendisine destek veren Senatör Paul Sarbones'in tutumlarına ilişkin, "Onların belirttikleri uygunsuz görüşlerin, Senato'nun veya Temsilciler Meclisi'nin görüşleri olarak değerlendirilmesi yanlışlık olur düşüncesindeyim. Bu iki kişi zaten Rum lobisinin öteden beri sözcüsü, militanı durumundadır" ifadelerini kullanacaktı.

Bu diyalog Milliyet gazetesi tarafından "Senatör Yunan lobisi militanı" ve Hürriyet Gazetesi tarafından ise "Küstah fırça" manşetleri ile gazetelerde yer almıştı.