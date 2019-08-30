Eceabat Şehitler Camisi ibadete açıldı THY-OPET Havacılık Yakıtları AŞ tarafından yapımı tamamlanan camide ilk cuma namazı kılındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, THY-OPET Havacılık Yakıtları AŞ tarafından yapımı tamamlanan cami, cuma namazı ile ibadete açıldı. Yaklaşık 8 ay önce önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden inşa edilen Şehitler Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta, caminin imamı İsmail Göçen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Sinan Çetin, törende yaptığı konuşmada, "Caminin kısa bir zamanda hizmete girmesinden dolayı THY-OPET Havacılık Yakıtları AŞ yetkililerine çok teşekkür ediyorum." dedi. Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışa, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal, THY-OPET Genel Müdür Yardımcısı Bekir Uğur ile davetliler katıldı. 550 metrekarelik alan üzerine tabanda dikdörtgen, üst bölümü dairesel formda yapılan camide, Millet Kütüphanesi, abdesthane, teknik hizmetler birimleri yer alıyor. Geleneksel mimarinin modern biçimde yorumlanmasıyla depreme dayanıklı olarak inşa edilen ve Selçuklu motiflerinden örnekler taşıyan Eceabat Şehitler Camisi, tek kubbe altında toplandı. Caminin resmi açılışının 18 Mart 2020'de yapılması planlanıyor.

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