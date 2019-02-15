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Ece Vahapoğlu kimdir nerelidir? Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası projesi MEB

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda çocuklara yoga öğretmesi için izin verdiği Ece Vahapoğlu gerçekte kimdir? Ece Vahapoğlu yaşı kaç? Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası projesine onay verem MEB’in bu kararına yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. İşte Ece Vahapoğlu biyografisi…

15 Şubat 2019 Cuma 14:52
Ece Vahapoğlu kimdir nerelidir? Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası projesi MEB

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda çocuklara yoga öğretmesi için izin verdiği Ece Vahapoğlu gerçekte kimdir? Ece Vahapoğlu yaşı kaç? Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası projesine onay verem MEB’in bu kararına yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. İşte Ece Vahapoğlu biyografisi…

Talebi değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yoga etkiniliğine izin verdi. Bakanlık Türkiye'deki tüm okullara yazı yollayarak bunu duyurdu. Ancak yoganın Türk kültüründe yeri olmamasına karşın öğrencilere eğitim verilmesi yönünde karar alınması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Tepkileri haklı bulan Milli Eğitim Bakanlığı ise Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından verilen onayı iptal ederek, eleştirilere kayıtsız kalmadı. Peki MEB'de yoga verecek olan Ece Vahapoğlu kimdir?

 

Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İşletme okuduğu The American University of Rome’u 2000 yılında birincilikle bitirdi. Fransa IEHEI’de AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı.

2001 yılında JC Derneği tarafından “Türkiye’nin En Başarılı Genci” seçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı’na katıldı. Yedi kişisel gelişim kitabı ve bir roman, sağlıklı yaşam ve spor üzerine dört kitap çıkardı. İlk kitabı 23 yaşındayken yayınlandı. ÖTEKİ adlı romanı beş dile çevrildi.

Milliyet, Sabah, Akşam, Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı.Spor, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri veriyor. Spor etkinlikleri yapıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Radyo ve TV Sunuculuğu” dersi verdi. Gönüllü olarak Göbekli Tepe tanıtım projesinin koordinatörlüğünü yürüttü. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sertifikalı Wellness Eğitmeni olarak Herkes İçin Spor Federasyonu Proje Başkan Vekili görevini yürütüyor.

Yogacı Ece sahtekar çıktı!

 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:52
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