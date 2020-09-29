Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!

“Yürüyen silikon” lakabıyla tanınan Ermeni asıllı Kim Kardashian dün Azerbaycan ve Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan sivillerine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıları yok sayan Kardashian, Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ve savaşçı gönderdiğini iddia ederek Türkiye'nin uyarılması gerektiği çağrısında bulundu. Kardashian'ın paylaşımlarının ardından Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, haber bülteninin sonunda Kardashian'a cevap verdi.

"Yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?"

KArdashian'ın skandal sözlerine ilişkin haber bülteninin sonunda konuşan Üner, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" dedi. Üner'in bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.