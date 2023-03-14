Ece Üner'den büyük terbiyesizlik! Haddini bil be kadın
TV100 Ana Haber sunucusu Ece Üner, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci’nin avukatlığına soyundu.
TV100 Ana Haber sunucusu Ece Üner, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci’nin avukatlığına soyundu.
Kendi kozmetik markasını kuran ve adına ait güzellik merkezleri açan Ciğerci, son olarak Konya'da açılış yapacağını duyurmuştu.
Güzellik merkezinin açılışı için Konya'ya giden Selin Ciğerci'ye Konyalılar büyük tepki göstermişti.
Ece Üner, Ciğerci'ye yönelik protestoları eleştirdi ve "Konya'da erkek müritlerini taciz eden badeci şeyhe bu tepki verildi mi?" diyerek, yine mütedeyyin insanlara atılan iğrenç iftiralara bel bağladı.
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Üner, “Gururluydu ama linç edildi. Merkezi hizmet veremeden kapatıldı" dedi.