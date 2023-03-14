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Gündem Ece Üner'den büyük terbiyesizlik! Haddini bil be kadın
Gündem

Ece Üner'den büyük terbiyesizlik! Haddini bil be kadın

TV100 Ana Haber sunucusu Ece Üner, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci’nin avukatlığına soyundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 12:07:00 -
Ece Üner'den büyük terbiyesizlik! Haddini bil be kadın

TV100 Ana Haber sunucusu Ece Üner, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci’nin avukatlığına soyundu.  

Kendi kozmetik markasını kuran ve adına ait güzellik merkezleri açan Ciğerci, son olarak Konya'da açılış yapacağını duyurmuştu.

Güzellik merkezinin açılışı için Konya'ya giden Selin Ciğerci'ye Konyalılar büyük tepki göstermişti.

Ece Üner, Ciğerci'ye yönelik protestoları eleştirdi ve "Konya'da erkek müritlerini taciz eden badeci şeyhe bu tepki verildi mi?" diyerek, yine mütedeyyin insanlara atılan iğrenç iftiralara bel bağladı.  
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Üner, “Gururluydu ama linç edildi. Merkezi hizmet veremeden kapatıldı" dedi. 

 

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Yorumlar

tv100 kimin

tv10 son günlerde sık sık gündeme geliyor. kimin diye merak ettim. Uğur Dündar'dan sağcı kişilere kadar birçok ismi bünyesinde barındırıyor. Diyarbakırlı bir işadamı çıktı. Acaba dedim. Ece Üner gerçekten birilerine sahip çıkmak, dürüst habercilik yapmak istiyorsa, işe patronundan başlasın. sorgulasın.. Boşversin Selin Ciğerci'yi..
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