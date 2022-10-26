Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu açık kaldı! Sosyal medya o videoyla çalkalandı

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayınlanan programında komik anlar yaşandı. Başarılı spiker Ece Üner, program esnasında lavaboya gitmek istedi. Mikrofonunun açık olması nedeniyle Ece Üner'in sesi yayına gitti. Duruma müdahale eden Oğuzhan Uğur'un "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" sözleri ise stüdyoyu kahkahalara boğdu.

Mikrofon açık kaldı

Konuklar arasında yer alan sunucu Ece Üner'in tuvalet molası istediği anlar yayına yansıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Uğur Dündar'ın konuşması sırasında sessizce lavaboya gitmek isteyen Ece Üner'in mikrofonunun sesinin hala açık olması dikkat çekti.

Oğuzhan Uğur müdahale etti

Yolda biriyle karşılaşan Ece Üner, konuşmaya başladı. "Tuvalete. Yok yok iyiyim. Çok iyiyim" sözleri mikrofonun fark edilip erken kapatılmasına ön ayak oldu. Sunucu Oğuzhan Uğur ise o sırada, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" sözleriyle salonda eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.