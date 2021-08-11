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Medya Ece Üner skandal tanıtımı bu sözlerle savundu!
Medya

Ece Üner skandal tanıtımı bu sözlerle savundu!

Reyting uğruna insan acısı üzerinden şov yapan Ece Üner, tanıtım filminde kullanılan çığlık sesinin Emine Bulut'un kızına ait olmadığını söyleyerek eleştirilere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 00:14:00 -

Kanal D'de yeni program yapmaya başlayan Ece Üner'in tanıtım filminde kullandığı çığlık sesleri, 'insan acısı üzerinden şov yapmak' olarak değerlendirilerek büyük eleştiri almıştı.

Twitter'da Ece Üner etiketi ile sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği spiker, tanıtımdaki çığlıkla ilgili açıklama yaptı. Üner, çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait olmadığını, 25 Haziran'da eşi tarafından katledilen Yemen Akoda'nın kızına ait olduğunu söyleyerek savunma yaptı.

Üner, şunları söyledi:

"Ben size hep gerçeği söyleyeceğim' dedim. Tanıtımın başındaki çığlıkla ilgili yanlışlar var. O küçük bir kızın çığlığı değil. Bir çocuk istismarı yoktu orada. Öncelikle şunu belirteyim, Emine Bulut'un kızını ben de takipteyim. Olayın başından beri takipteyim. Asla böyle bir şeye izin vermem. O çığlık benim için milattı.

O, benim haber spikerliği ceketimi çıkarmama neden olan çığlık. O çığlık, 25 Haziran'da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim."

Tanıtım filmine tepki çığ gibi yağmıştı

Show TV Ana Haber Spikerliği'ni bırakarak Kanal D'de gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan sunucu Ece Üner'in "Susma" adlı programının tanıtımında çığlık seslerinin kullanılarak insan acısı üzerinden şov yapılmasına tepki yağmıştı.

 

Reyting uğruna aşağılık reklam filmi! Ece Üner insan acısı üzerinden şov yaptı
Reyting uğruna aşağılık reklam filmi! Ece Üner insan acısı üzerinden şov yaptı

Medya

Reyting uğruna aşağılık reklam filmi! Ece Üner insan acısı üzerinden şov yaptı

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