Ece Erken’in katledilen eşinin cinayet nedeni belli oldu!

Olay yerindeki Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan’ı gözaltına alan polis, Kadir Yasak ve Ali Yasak ile adamları Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ı arıyor.

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu Balık restoranında öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespite göre, cinayetle sonuçlanan olaylar adım adım şöyle gelişti:

Emlakçı Suphi Malgaz bir ay kadar önce Gökhan Karakan’a ait daireyi 1 milyon 480 bin liraya alıp 1 milyon 600 bin liraya sattı. Gökhan Karakan bu satışın ardından Suphi Malgaz’dan 100 bin lira daha istedi. Suphi Malgaz parayı vermeyeceğini söyleyince Gökhan Karakan, “O zaman ağabeylerimi gönderirim” diye tehdit etti. Aracı olarak devreye Kadir Yasak ve Ali Yasak girdi. Kadir Yasak, Suphi Malgaz’ı arayarak konuşmak için bir kafaye davet etti. Suphi Malgaz da yanına avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu alarak kafeye gitti.

Suphi Malgaz ile Gökhan Karakan arasındaki 100 bin liralık anlaşmazlık 65 bin lira karşılığında tatlıya bağlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu çıkışta Suphi Malgaz’a parayı herhangi bir yazılı belge olmadan teslim etmemesini söyledi. Suphi Malgaz da parayı yollamadı, kendisini arayanlara parayı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan almalarını söyledi. Kadir Yasak’ın adamlarından Seccad Yeşil telefonla Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu arayarak parayı istedi, ikili arasında tartışma çıktı.

Cinayet gecesi Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan parayı almak için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restorana gitti. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil içeri girdi, diğerleri arabaların içindeydi. Kadir Yasak aralarında tartışma çıkınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu, silahını masanın altından ateşleyerek vurdu. Mahmutyazıcıoğlu şoförü Murat Bilmez’in de yardımıyla kaçmaya çalışınca silahını peş peşe ateşledi. Şoför tek kurşunla ayağından, Mahmutyazıcıoğlu ise biri ilk ateşle olmak üzere toplam 4 kurşunla vuruldu.

Toplamda 7 el ateş eden Kadir Yasak, kapıda kendisini bekleyenlerle birlikte kaçtı. Kurşunlardan birinin atardamarını parçaladığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan şoförü ise tedaviye alındı. Cinayeti ilk olarak Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturdu ancak içinden Ali Yasak’ın yeğenleri çıkınca Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. Organize polisi kamera kayıtlarından o gece restorana gidenlerin kimliklerini tek tek tespit etti. Gökhan Karakan ile Uğur Can Bilge gözaltına alındı. Cinayeti işleyen Kadir Yasak ve kardeşi Ali Yasak ile adamları Seccad Yeşil ve Serkan Dakman aranıyor.