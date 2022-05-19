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Gündem Ece Erken'den şaşırtan açıklama! İdam edilmelerini görmek isterdim
Gündem

Ece Erken'den şaşırtan açıklama! İdam edilmelerini görmek isterdim

Temmuz 2021'de evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, idam istedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 08:37:00 -
Ece Erken'den şaşırtan açıklama! İdam edilmelerini görmek isterdim

Ece Erken bugün katıldığı bir programda eşi Şafak Mahmuz Yazıcıoğlu’nun cinayetiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

Sahibi olduğu mekânda uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, hem acısını hem de öfkesini paylaşmaya devam ediyor.

Erken şimdi ise katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi.

İçinin hiç rahat olmadığını söyleyen Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin öldürülüşünü izledim"

"İçim tabi ki rahat değil. İdam edilmelerini görmek isterdim.

Eşimin öldürülüşünü izledim. Şafak'ı görüyorlar sonra silah almaya gidiyorlar. AVM'de silah alışverişi yapıyorlar.

"Yakalanmadı"

Vurduktan sonra sağlık ekibinin müdahalesini izliyorlar sonra gidiyorlar. Serkan Dakman yakalanmadı, Bulgaristan'da olabilirmiş"

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