Ece Erken için "metres" demişti! Canlı yayında havladı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken için canlı yayında "Şafak'la metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı" diyen 28 Şubat’ın “Sisi”si Seyhan Soylu, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Dubai'de 60 bin dolar harcadılar"

Daha önce Erken'e sert ifadeler kullanan Soylu, gündem olacak yeni açıklamalarda bulundu. "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı." diyen Soylu, Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu olaylardan önce Dubai'ye tatile gidip, 60 bin dolar (yaklaşık 820 bin TL) harcadığını söyledi.

"Umarım en kısa zamanda mirasını alır"

Seyhan Soylu konuşmasında, "Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider." yorumunda bulundu.

Canlı yayında havladı

Soylu, konu ile susmayacağını dile getirerek, "Ben geceleri çok az uyuyorum. Bununla ilgili bir test yaptırdım. Vampir çıktım. Ne demek istediğimi de anladınız. Pirana gibiyim valla. Ben söylediğimin her şeyin arkasındayım. Beni susturmak istiyorsanız. pirana gibiyim, canavar gibiyim." diyerek canlı yayında hırlayarak, havlamaya başladı.