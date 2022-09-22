Ecdadımızı koruma kanunu çıkarılsın!

Taha Emre Özdemir İstanbul

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşu için düzenlenen konserde konuşan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ecdad Osmanlı’yı hedef alan sözlerinden sonra, laikler Sultan Vahdeddin’i ülkesine ihanetle suçladı.

CHP’li Soyer, daha sonraki konuşmasında da, “Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Hain Vahdeddin ülkeyi İngiliz gemisiyle terk etti” sözleriyle hadsizliğini sürdürdü.

Soyer’in sözlerini Yeni Akit’e değerlendiren Abdülhamid Han’ın dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “İçindeki bütün kini Osmanlı’ya kusan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı klasik bir CHP’li. Yunan’a tek laf söylemiyor. Yunan’a dost, Osmanlı’ya düşmanlar. Bu zihniyet mi işgalcileri denize döktü?” tepkisini gösterdi.

Yunan İzmir'i işgal etse Soyer sirtaki oynar

İzmir Belediye Başkanı Soyer’in, İzmir’i Yunan işgal etse sirtaki oynayacak halde olduğuna dikkati çeken Kayıhan Osmanoğlu, “İngilizle, Yunanla harp edip kazandık. Onlarla barıştınız bir Osmanlı ile barışmadınız. Yahu bize Osmanlı mı saldırdı? İnsan dedesine nasıl düşman olabilir? Osmanlı’ya karşı olan bu nefret, kin, düşmanlık neden? Hedefiniz ne? Amacınız ne?” diye sordu.

Vahdeddin Han'ın mezarı Türkiye'ye getirilmeli

Sultan Vahdeddin Han’ın türbesini İstanbul’a getirmek istediklerini belirten Osmanoğlu, “Sultan Vahdeddin Han’ın öncelikle mezarının buraya gelmesini yıllardır dile getiriyorum. Vahdeddin Han ait olduğu topraklara gelmeli. Hedeflerimizden bir tanesi de İstanbul’un en güzel yerine Sultan Vahdeddin Camii’ni yapmak” dedi.

Sultan Vahdeddin Han’ın sürgün edildiğini hatırlatan Osmanoğlu, “Ülkemizde Nutuk kitabını dahi bilmiyorlar. Sizden ricam Nutuk’un 1. baskısını okuyun. Daha sonraki baskıları tamamen değiştirildi. 1. baskıda Sultan Vahdeddin Han’ın nasıl sürgüne gittiğini, Mustafa Kemal’in Sultan Vahdeddin Han’ın emirleriyle nasıl Samsun’a çıktığını görürsünüz. Gerçekleri anlatın. Korkuyorsunuz! Kimse gökten zembille inmedi. Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı’da bir askerdi. Osmanlı dönemine ait de bir koruma kanunu olmalı. Bugün bizim nasıl 5816’ya (Atatürk’ü koruma Kanunu) saygımız varsa herkesin de aynı şekilde Osmanlı’ya saygısı olması gerekir. Bu iftiraların önüne geçmek için bir an önce Ecdadı Koruma Kanunu çıkarılmalı” diye konuştu.