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Yerel Ecdad mezarı yol ortasında kaldı!
Yerel

Ecdad mezarı yol ortasında kaldı!

Osmanlı payitahtı Edirne’de, İstanbul’un fetih hazırlıklarında dev “şahi” toplarının dökümünün yapıldığı Tophane Bayırı’nda bulunan yol ortasındaki ecdat mezarları dikkati çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 10:41:00 - 2022-01-16 10:42:11
Ecdad mezarı yol ortasında kaldı!

Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi’nde, Selimiye Camii’nin eski imamlarından Saçlı İbrahim Efendi ve Edirne’nin manevi büyüklerinden Etem Baba’nın mezarları, CHP’li belediyenin geçmiş yıllarda yaptığı yol düzenlemesinin ardından cadde ortasında kaldı. Fatih’in İstanbul’un fethi için top döktürdüğü yerde bulunan mezarların olduğu bölüme daha sonra şahi topu heykeli de konuldu. Bakımı mahalleliler tarafından yapılan mezarlar yol ortasında kalması nedeniyle yoldan geçenlerin ve kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

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