ECB aralık ayına tam teçhizatlı hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), aralık ayı toplantısına çeşitli uygulamaların bir arada olduğu büyük bir paket açıklaması bekleniyor.

Bankanın aralık ayında sadece Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değil Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinde (TLTRO) ve kademeli faiz uygulamasında ayarlamalar yapması, mevduat faizinde indirime gitmesi seçenekleri masada bulunuyor.

Ekonomistler, aralık ayından önce özel bir müdahalede bulunman seçeneğinin imkansız olmadığını ancak buna fazla ihtimal vermediklerini söyledi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB parasal genişlemeyi ayarlarken kullanabileceği farklı seçenekler de olduğunu belirtti. PEPP'de bir artış olmasının çok olası göründüğünü ifade eden Houte, bu programın daha da uzun süreceğine dair bir açıklama da yapılabileceğini aktardı.

Houte, Haziran 2021'e kadar uygulanacak olan TLTRO süresinin bu tarihten sonraya uzatılabileceğini dile getirdi.

Fazla likiditenin artamaya devam ederek bankalar için maliyet oluşturduğunu söyleyen Houte, bu durum göz önünde bulundurulduğunda fazla likidite üzerindeki kademeli faiz uygulamasının da ayarlanabileceğini aktardı. Fazla likiditenin büyük bir kısmının yüzde eksi 0,50 olan mevduat faizinden muaf tutulmasının bankalara yardım edebileceğini kaydeden Houte, ECB'nin pandemi süresi boyunca yatırım derecesi statüsünü kaybeden şirketlerin tahvillerini de alabileceğini ifade etti.

Houte, ECB'nin aralık toplantısından önce harekete geçmesinin imkansız olmadığını ancak çok da muhtemel gözükmediğini vurguladı. ECB'nin yeni ekonomik tahminlerle birlikte bütün bir paketi devreye sokacağını belirten Houte, bu sebepten dolayı bankanın aralık toplantısını beklemeyi tercih edeceğini ifade etti.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da ECB'nin büyük ihtimal PEPP'yi genişleteceğini ve bunun yanında TLTRO şartlarını da iyileştirebileceğini aktardı.Groot, pandemideki yeni dalgayla birlikte kredi kanallarının işlevsel olmaya devam etmesini sağlamak için TLTRO faiz oranlarında indirime gidilebileceğini dile getirdi.

Aralık ayı toplantısından önce özel bir müdahale yapma ihtimalinin her zaman mümkün olduğunu söyleyen Groot ancak böyle müdahalenin büyük olasılıkla olmayacağını vurguladı.

PEPP'nin daha yarı yolda olduğunu belirten Groot, ECB'nin harcamaları desteklemek için yeterli alana sahip olduğunu ifade etti.

Bankaların uygulanan önceki TLTRO'larla yeterli likiditeye sahip olduğunu aktaran Groot, "Ekonomideki yakın dönemli bozulmalarla baş edebilmek için bankalarda tedbir amaçlı yeterli finansman var gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı ve avrodaki ani bir yükselmenin ECB üzerinde baskı oluşturacağını ancak iki toplantı arasında bir müdahale yapmak için avronun iyi bir argüman olmadığını dile getirdi.





-ECB aralık ayında büyük bir paket açıklayacak





Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer ise ECB'nin aralık ayında büyük bir paket açıklayacağını söyledi.

Kramer, ECB'nin PEPP'de 600 milyar avroya kadar bir artırım yapabileceğini, gelecek yıl yeni TLTRO'ları piyasaya sürmeye karar verebileceğini ve mevduat faizinde 10 baz puanlık bir indirime gidebileceğini vurguladı.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, ECB'nin aralık ayında büyük ihtimal PEPP'yi 500 milyar avro artıracağını kaydetti.

TLTRO faiz oranlarında ve mevduat faizinde indirim olabileceğini belirten Hense, kademeli faiz uygulamasının da yapılabileceğini ifade etti.

Hense, "Vaka sayılarında artış ve ekonomik görünümde önemli bir kötüleşme olursa ECB aralık ayından önce özel bir müdahale yapabilir. Ancak tahvil piyasaları önemli bir stres sinyali vermiyor. ECB sadece finansal durum çok kötüleşirse ve para politikası ile reel ekonomi arasındaki iletişimi ciddi anlamda bozarsa ECB özel bir müdahale de bulunabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ECB, faiz oranlarında ve Kovid-19 nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alırken, politika faizini yüzde sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.Salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmazken, banka, gerek olduğunda tüm enstrümanlarda değişiklik yapmaya hazır olduğunu duyurdu.