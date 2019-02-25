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Ebubekir Taşyürek, Kartal’da esnafla bir araya geldi

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim programı kapsamında esnafla görüşmelerine devam ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:33
Ebubekir Taşyürek, Kartal’da esnafla bir araya geldi

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim programı kapsamında esnafla görüşmelerine devam ediyor.Esnafın sorunlarını dinleyen Taşyürek, yerel seçimler için vatandaşlardan destek istedi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul müdürü Adem Beker ve okul öğretmenleri ile eğitim alanındaki düşünceler hakkında görüştü. Mesleki ve Teknik liseler hakkında belediyelerden faydalanabilecekler hususunda istişarelerde bulundu. Robotik kulübünün yaptığı birkaç robot hakkında bilgi aldı. Destek noktasında gerekli notu alan Taşyürek, mazbatayı aldığı zaman kendilerine yardımcı olacaklarının sözünü verdi.



Kartal 10 yıldır mahrum kaldığı belediyecilik hizmetine kavuşacak


Kızılay bulvarında esnaf ziyaret eden Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimleriiçin destek istedi. Ayrıca esnaf için de düşündükleri projelerden bahseden Taşyürek, vatandaşlardan gelen talepleri de not alıp gerçekleştirileceğine dair elinden geleni yapacağını açıkladı.



Vanlı vatandaşlarla bir araya geldi


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da ikamet eden Vanlı vatandaşlarla da bir araya geldi. Kendisini tanıttıktan sonra Kartal ilçesinin son 10 yılı ve gelecek 10 yılı hakkında istişarelerde bulundu. Vatandaşlardan31 Mart yerel seçimleriiçin destek olmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:33
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