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Gündem Ebubekir Sofuoğlu'ndan üzen haber! Kalp krizi geçirdi..
Gündem

Ebubekir Sofuoğlu'ndan üzen haber! Kalp krizi geçirdi..

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan Prof. Sofuoğlu'na anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 21:37:00 - 2022-08-23 21:40:26
Ebubekir Sofuoğlu'ndan üzen haber! Kalp krizi geçirdi..

Ani bir kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anjiyo yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Prof. Sofuoğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı, gözetim amacıyla yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Ebubekir Sofuoğlu Hoca kardeşimizin kalp krizi geçirdiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Allâh-u Teâlâ kendisine âcil şifa ihsan eylesin, taze hayat bahşeylesin ve Ehl-i Sünnet'in müdâfaası husûsunda daha nice hizmetler görmeye muvaffak eylesin. Âmîn!" duasını etti.

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