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Medya Ebubekir Şahin'den Taş Kağıt Makas dizisinin tartışmalı sahnesine ilişkin mesaj! 'İzin vermedik, vermeyeceğiz'
Medya

Ebubekir Şahin'den Taş Kağıt Makas dizisinin tartışmalı sahnesine ilişkin mesaj! 'İzin vermedik, vermeyeceğiz'

Yeniakit Publisher
2024-03-07 23:54:00 -
Ebubekir Şahin'den Taş Kağıt Makas dizisinin tartışmalı sahnesine ilişkin mesaj! 'İzin vermedik, vermeyeceğiz'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Taş Kağıt Makas adlı dizideki tartışmalı sahnelere ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bugüne kadar kadın istismarı içeren, kadını aşağılayıcı unsurlar bulunduran yayınlara müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini söyledi.

"Kadın istismarı içeren ve kadınlarımızı aşağılayan yapımlar merceğimizde." mesajı veren Şahin, şöyle devam etti:

Birçok kez ifade ettiğimiz üzere kadınlar ve çocuklar kırmızı çizgimizdir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK’larımızın tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz.

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