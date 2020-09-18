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Aktüel Ebubekir Efendi’nin torunlarına vatandaşlık
Aktüel

Ebubekir Efendi’nin torunlarına vatandaşlık

İslam’ı öğretmek için 1863’te Güney Afrika’ya gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin ölmeden önce devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa’ya, “çocuklarına sahip çıkılması” için gönderdiği mektuba 140 yıl sonra cevap verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:06:00 -
Ebubekir Efendi’nin torunlarına vatandaşlık

Türkiye topraklarına dönmek için yıllarca mücadele eden Ebubekir Efendi’nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmesi kararlaşGrıldı. Ebubekir Efendi’nin torunlarından Güven Atala, “Hepimiz çok heyecanlıyız. Yıllardır kurduğumuz hayal gerçek oldu” diyerek sevincini dile getirdi.

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