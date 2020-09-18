Ebubekir Efendi’nin torunlarına vatandaşlık
İslam’ı öğretmek için 1863’te Güney Afrika’ya gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin ölmeden önce devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa’ya, “çocuklarına sahip çıkılması” için gönderdiği mektuba 140 yıl sonra cevap verildi.
Türkiye topraklarına dönmek için yıllarca mücadele eden Ebubekir Efendi’nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmesi kararlaşGrıldı. Ebubekir Efendi’nin torunlarından Güven Atala, “Hepimiz çok heyecanlıyız. Yıllardır kurduğumuz hayal gerçek oldu” diyerek sevincini dile getirdi.