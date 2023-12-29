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Dünya Ebu Ubeyde savaşın bilançosunu açıkladı
Dünya

Ebu Ubeyde savaşın bilançosunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 07:42:00 -
Ebu Ubeyde savaşın bilançosunu açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana (27 Ekim) en az 825 askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu.

Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 83'üncü gününde İsrail'e karşı koymaya ve büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan en az 825'ini kısmen ya da tamamen imha ettiklerini ifade etti.

Ebu Ubeyde, çeşitli silahlar kullanarak İsrail güçlerinden onlarca can kaybına neden olduklarını dile getirdi.

Direnişçilerin İsrail askerlerini nasıl hedef aldığını gösteren çok sayıda video yayımladıklarını belirten Ebu Ubeyde, bunun buz dağının sadece görünen kısmı olduğuna işaret etti.

Ebu Ubeyde, önceliklerinin İsrail ordusunun 12 haftadır masum insanlara karşı yürüttüğü saldırıların durması olduğunu ve hiçbir konunun daha öncelikli olamayacağını vurgulayarak, "Halkımıza yönelik saldırılar tam anlamıyla durmadan hiçbir takas anlaşmasını ya da teklifi kabul etmemiz mümkün değil." dedi.
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Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün, saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi cevap alamadıklarını açıklamıştı.

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