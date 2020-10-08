  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EBRD’den 1,5 milyar euroluk yatırım
Ekonomi

EBRD’den 1,5 milyar euroluk yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Vekili Jürgen Rigterink, 7-8 Ekim’de yapılacak EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:50:00 -
EBRD’den 1,5 milyar euroluk yatırım

Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye’nin, her zaman son derece güçlü temellere sahip olduğunu belirten Rigterink, “Genç ve eğitimli nüfusu, dinamik ve girişimci iş insanları, üretimi, lojistik altyapısı ve tabii ki stratejik coğrafi konumu... Bunlara ek olarak, Türkiye krizlere karşı son derece dirençli” ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin, içerisinden geçtiği dönemde EBRD’nin yatırımları ile desteklendiğine işaret eden Rigterink, “Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz en önemli ülke olmaya devam edecek. Özellikle özel sektör olmak üzere, Türkiye ekonomisinin direncinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı koruyacağız” dedi. Rigterink, geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde yatırım yaptıklarını hatırlatarak, “Türkiye’de bu yıl şimdiye kadar, imalat, bankacılık ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde 1 milyar euronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yılın sonunda yatırımlarımızın daha da artarak büyük ihtimalle 1,3-1,5 milyar euro seviyelerine ulaşmasını bekliyorum” diye konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay