  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EBRD de yüzde 5.5’ten yüzde 9.0’a yükseltti
Ekonomi

EBRD de yüzde 5.5’ten yüzde 9.0’a yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporunu yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:40:00 -
EBRD de yüzde 5.5’ten yüzde 9.0’a yükseltti

Raporda, EBRD’nin faaliyette olduğu tüm bölgelerde 2021 yıl sonu büyümesinin yüzde 5,5, 2022 yıl sonu büyümesinin ise yüzde 3,8 olması bekleniyor. Raporda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,5’ten yüzde 9,0’a yükseltildi.

Salgın sonrası normale dönüş

EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye’nin salgınının tüm dünyada ağır etkilerinin hissedildiği geçen yıl itibarıyla yüzde 1,8 büyüme kaydettiğini hatırlatarak, “Türkiye bu şekilde geçen yıl pozitif büyüme kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yıl da devam etti” ifadelerini kullandı. Kelly değerlendirmesine şöyle devam etti: “Türkiye’nin bu yıl yüzde 9 civarında büyüyeceğini, gelecek yıl ise daha sürdürülebilir seviye olan 3,5’e geri döneceğini öngörüyoruz. Küresel ekonomi toparlanırken, salgın kısıtlamaları kaldırılırken, bu yıl ekonomik aktivitenin gücü hem iç hem de dış talepten kaynaklanıyor. Gelecek yıl için daha düşük olan büyüme tahminimiz ise salgın sonrası normale dönüş beklentimizi yansıtıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mesut Özil'in yeni adresi netleşti... Bu kez geri çevirmedi
Spor

Mesut Özil'in yeni adresi netleşti... Bu kez geri çevirmedi

Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için Teknik Direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen yıldız oyuncu Mesut Özil'e Kata..
İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar
Siyaset

İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına ettiği galiz küfürün yankıları sürerken, söz konus..
Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı
Siyaset

Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı

Deva Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için hazırladığı görseldeki fotoğrafların başka bir yerden alındığı ortaya çıktı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay