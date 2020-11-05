Ebola nedir? Ebola virüsü nasıl bulaşır ve belirtileri neler?

Kongo’da 2020 yılında eboladan ölenlerin sayısının artması üzerine hastalık bir kez daha gündem oldu. Ağustos 2018’den bu yana bölgede 3 bin 414 vaka olmuştu. Peki, ebola nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Ebola nedir?

Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı olarak 2 salgına neden olmuştur. İlk olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde olmasından dolayı hastalığa bu isim verilmiştir. Daha çok sahra altı batı Afrika ülkelerinde görülürken son olarak Kongo’da görülmüştür. Kanamalı ateş ve diğer etkileri nedeniyle ölümcül sonuçları olabiliyor. Söz konusu virüs bulaşabildiği için salgın hastalıklar kategorisinde bulunuyor.

Ebola belirtileri nelerdir?

Belirtiler virüse yakalandıktan sonra ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve şeklinde görülür. Tipik olarak bulantı, kusma ve ishal, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma ile devam eder. Bu çerçevede bazı kişilerde kanama sorunları bile görülmeye başlar.

Ebola nasıl bulaşır?

Ebola virüsü, enfekte olmuş bir hayvanın kan veya vücut sıvıları ile temas sonucunda da yayılabilir. Doğal ortamda hava yoluyla bulaştığı belgelenmemiştir. İnsan enfekte olduktan sonra hastalık insandan insana da bulaşabilir.