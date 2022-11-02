Ebeveynler çözüm yolları arıyor! Çocukları Tiktok'tan sakınma rehberi

Son zamanlarda güvensiz hale gelen her türlü içeriğin rahatça paylaşılabildiği sosyal medya uygulamaları çocuklarımızı tehdit eder hale geldi. Bu durum karşısında ebeveynlerin aradığı çözüm yollarını haberimizde derledik.

TikTok gençler ve hatta daha küçük çocuklar arasında son derece popüler uygulamalardan bir tanesi olduğu herkes tarafından bilinmekte. Uygulamanın kuralları açıkça uygunsuz içeriğe izin vermese de, ebeveynlerin çocuklarının görmesini istemediği uygunsuz içerikler paylaşılabiliniyor.

Neyse ki, TikTok ebeveynlerin çocuklarının uygulamada yapabileceklerini ve görebileceklerini sınırlamaları için birkaç farklı yol sunuyor. İşte nasıl kullanılacağına dair bir kılavuz TikTok'un ebeveyn denetimleri.

TikTok'ta ebeveyn denetimleri nasıl kullanılır?

Bir TikTok hesabının yapabileceği veya görebileceği şeylere sınır koymanın üç farklı yolu vardır. Hepsini hesabınızın ayarlar menüsünde bulabilirsiniz.

Anahtar kelimeleri belirleyin ve kısıtlayın

TikTok'u açın ve sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun, ardından sağ üstteki üç noktaya dokunun ve göründüğünde Ayarlar ve gizlilik'i seçin.

İlk olarak, belirli videoları kısıtlamak için içerik tercihlerine dokunabilirsiniz. Burada belirli anahtar kelimeleri de filtreleyebilirsiniz. Böylece çocukların belirlenen kelimeleri içeren videolar video akış sayfanızda görünmesi engellenecektir.

Harcanılan süreye sınır koyun

Ardından, Ekran süresi'ni seçebilirsiniz. Bu, son zamanlarda TikTok'u kullanarak ne kadar zaman harcadığınızı gösteren ayrıntılı bir menü açar ve uygulama için günlük ekran süresi zamanlayıcısını açmanıza olanak tanır.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, TikTok'u bir günde çok fazla kullanırsanız, bir bildirim alırsınız ve uygulamayı artık kullanabilmeniz için önce bir şifre girmeniz gerekir. Ebeveynlerin bunu kullanmasının en iyi yolu bir şifre belirlemek, ancak şifrenin çocuklardan gizli tutulması gerekiyor.

Çocuğunuzun hesabını uzaktan kontrol edin

Son olarak, Aile Eşleştirme'yi ayarlayabilirsiniz. Aile Eşleştirme özelliği, ebeveynlerin kendi TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlamalarına ve çocuğun içeriğini ve gizlilik ayarlarını uzaktan kontrol etmelerine olanak tanır. Bu, ekran süresi sınırlarını ayarlamayı, profillerini gizli olarak ayarlamayı ve daha fazlasını içerir.

Ayarlamak için, hem ebeveynin hem de çocuğun TikTok hesaplarını açmak için iki telefon kullanın. Her iki telefonda da Ayarlar menüsüne gidin ve Aile Eşleştirme'ye ve ardından Devam'a dokunun.

Ardından her telefonda, bu telefonun Ebeveyn veya Genç hesabında oturum açılıp açılmadığı seçilmelidir.

Ebeveyn hesabı bir QR kodu alır. Kodu taramak için Teen hesabında oturum açmış telefonu kullanabilirsiniz.

Artık iki bağlı TikTok hesabınız var ve Ebeveyn hesabı, Aile Eşleştirme menüsünü tekrar açarak Teen'in ayarlarını değiştirebilir. Başka bir Genç hesabını bağlamak için bu menüye geri dönebilirsiniz.