Ebelik Bölümü’nde mezuniyet sevinci

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi.

Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya ile akademik personel, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya, “Sağlık ekibinin en önemli üyelerinden biri olan ve burada birazdan ebelik andını okuyarak mesleğe adım atacak olan sevgili öğrencilerimiz; ‘yaşamı yakalayan ellere’ sahipsiniz. Yaşamı, hayatı, umudu ve aslında geleceği yakalayan, şekillendiren ellere sahipsiniz. İnfertil bir çiftin gözlerindeki o özlem ve endişeyi görebilmek, anne olmak isteyen bir kadını ve aileyi sağlıklı bir gebeliğe ve bebeğe kavuşturmak, yeni doğacak olan bir bebeğin hataya sağlıklı başlamasını sağlamak, riskli durumları yöneterek insan hayatını, geleceğini şekillendirmek gibi birçok önemli görev ve sorumluğu yerine getirme gücüne sahipsiniz. Sevgili mezunlarımızın böylesine onurlu bir meslekte bu görev ve sorumlulukları layığı ile yapacağınıza inanıyor ve sizlerle bölümüm adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu ise Ebelik Bölümü’nden kendine güvenen, üniversitesi ve bölümüyle gurur duyan, topluma yararlı kişiler mezun ettiklerini vurguladı ve eğitim-öğretim sürecinde emeği geçen ebelik bölümü öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Tören öğrencilere diplomalarının takdimiyle son buldu.