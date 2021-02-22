Binlerce öğrencinin uzaktan eğitim sürecinde eğitimlerinde devam ettikleri EBA’da dönem dönem yaşanan yoğunluk nedeniyle kısa süreli çökmeler meydana geliyor. Bugün EBA da yaşanan erişim sorunu nedeniyle "EBA'ya neden girilmiyor? EBA çöktü mü?" sorusu merak kazandı.

EBA'ya neden girilmiyor?

Online ders platformu EBA üzerinden eğitimlerine devam ederken sistemde yaşanan olumsuz durum nedeniyle eğitimleri yarıda kalan pek çok kişi, EBA çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. EBA çok kalabalık uyarısı ile de karşılaşan öğrenciler, durumun herhangi bir çözümünün olup olmadığını sorgulamaya başladı.

EBA kullanıcıları, beyaz ekran sorunu ile karşılaştıklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Hatanın çözümü hakkında MEB tarafından henüz bir bilgi yayımlanmadı.

EBA çöktü mü?

"EBA çok kalabalık hatası" yaşanan yoğunluktan dolayı kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor.

EBA çok kalabalık hatasının ayrıntılı içeriğinde ise şu satırlara yer veriliyor: "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında." Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları ya da alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmese de problemin kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.