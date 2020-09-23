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Eğitim EBA’nın altyapısı güçlendirilecek
Eğitim

EBA’nın altyapısı güçlendirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yoğunluk sebebiyle sık sık kilitlenen EBA’nın altyapısının güçlendirileceğini belirtti. Selçuk, bütün sınıfl ardaki öğrencileri okula çağıran bazı özel okullarla ilgili ise “Derhal soruşturma açılması ve ceza verilmesi gündemde” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:25:00 -
EBA’nın altyapısı güçlendirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta gerçekleştirilen “Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı”na katıldı. Programın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, bir basın mensubunun, “İlk gün okullarda bir olumsuzluk yaşandı mı” sorusu üzerine, “İlk gün itibarıyla katılım beklentimizin üstündeydi. Bu bizi mutlu etti. Bir hafta içerisinde genel sayılar da gelecek. Ama ilk gün izlenimimiz, bütün illerden, ilçelerden özellikle birinci sınıfl arda yüksek bir katılım vardı” değerlendirmesinde bulundu.

EBA’ya talep çok yüksek

Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yaşanan yoğunluğa ilişkin soruya ise Bakan Selçuk, “Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bu- nunla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz” yanıtını verdi.

O özel okullara ceza yolda

Bazı özel okulların bütün sınıfl ardaki öğrencileri okula çağırmasına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konudaki haberlerin kendilerine de ulaştığının altını çizdi. Bakan Selçuk, “Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması, konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu” diye konuştu.

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