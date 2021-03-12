EBA'da skandal: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün golleri test sorusunda
Ortaokul birinci sınıf Matematik dersinde bölme işlemlerinin konu edildiği testte, FETÖ firarisi vatan haini Hakan Şükür'ün adının geçtiği skandal bir soru yer aldı.
Yeniakit.com.tr
Uzaktan eğitim programı EBA'da ortaokul birincisi sınıf öğrencilerine anlatılan Matematik dersinde skandal bir soru yer aldı.
Hakan Şükür'ün gollerini hesaplattılar
Bölme işlemlerinin anlatıldığı testte FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adının geçtiği bir soru yer aldı. Soruda, hain Şükür'ün futbolculuk yıllarına ilişkin ifadeler kullanıldı: "Hakan Şükür toplamının yarısı olan 12 olan gollerini 8 takıma atmıştır. Bir takıma ortalama kaç gol atmıştır?"
Lüks bir cafe açtığı öğrenilmişti
FETÖ mensubu eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'ye kaçtıktan sonra Palo Alto şehrinde lüks bir cafe açmıştı.
İflas edince UBER şoförlüğüne başladı
Alman Welt am Sonntag Gazetesi, Şükür'ün açtığı cafeyi batırdığını ve UBER şoförlüğü yapmaya başladığını yazmıştı.