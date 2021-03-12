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Gündem EBA'da skandal: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün golleri test sorusunda
Gündem

EBA'da skandal: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün golleri test sorusunda

Ortaokul birinci sınıf Matematik dersinde bölme işlemlerinin konu edildiği testte, FETÖ firarisi vatan haini Hakan Şükür'ün adının geçtiği skandal bir soru yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 14:42:00 -
EBA'da skandal: FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün golleri test sorusunda

 Yeniakit.com.tr 

Uzaktan eğitim programı EBA'da ortaokul birincisi sınıf öğrencilerine anlatılan Matematik dersinde skandal bir soru yer aldı.

Hakan Şükür'ün gollerini hesaplattılar

Bölme işlemlerinin anlatıldığı testte FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adının geçtiği bir soru yer aldı. Soruda, hain Şükür'ün futbolculuk yıllarına ilişkin ifadeler kullanıldı: "Hakan Şükür toplamının yarısı olan 12 olan gollerini 8 takıma atmıştır. Bir takıma ortalama kaç gol atmıştır?"

Lüks bir cafe açtığı öğrenilmişti

FETÖ mensubu eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'ye kaçtıktan sonra Palo Alto şehrinde lüks bir cafe açmıştı.

İflas edince UBER şoförlüğüne başladı

Alman Welt am Sonntag Gazetesi, Şükür'ün açtığı cafeyi batırdığını ve UBER şoförlüğü yapmaya başladığını yazmıştı.

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