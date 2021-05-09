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Eğitim EBA’da canlı ders var mı? 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı, 12 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı ders olacak mı?
Eğitim

EBA’da canlı ders var mı? 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı, 12 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı ders olacak mı?

EBA canlı ders saatleri merak ediliyor. Artan korona vakaları nedeniyle 29 Nisan’da başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma devam ederken, milyonlarca öğrenci de eğitimleri uzaktan olarak EBA üzerinden gerçekleştirmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin 17 Mayıs’tan sonra yeniden başlayacağına ilişkin yeşil ışık yakmasından sonra bayram öncesi 10, 11, 12 Mayıs’ta canlı ders olup olmadığı merak edilmekte. Peki 10, 11, 12 Mayıs’ta canlı ders var mı? 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı, 12 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı ders olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 11:04:00 - 2021-05-09 10:56:44
EBA’da canlı ders var mı? 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı, 12 Mayıs Çarşamba EBA TV canlı ders olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştı. Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi. Peki EBA canlı ders olacak mı?

10, 11, 12 Mayıs’ta canlı ders var mı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. 10, 11, 12 Mayıs'ta ders işlenmeyecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim bayram sonrası kaldığı yerden devam edecek.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim için ise kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, “İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var.” dedi.

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