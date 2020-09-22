EBA TV'ye erişim sorunu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Dünyada vaka sayılarını arttıran koronavirüs sebebiyle milyonlarca öğrenci eğitimden geri kaldı. Türkiye’de vaka sayılarının artması sonrası yeni tedbirler alınmaya başladı. Tedbirler kapsamında okullarda da kurallar merak konusu oldu.

Yeni eğitim-öğretim yılına doğru yüz binlerce öğrenci dersleri internet üzerinden takip ediyor. Koronavirüs sürecindeki yeni eğitim sisteminde derslerin yayınlandığı EBA TV’ye erişim sorunu yaşanıyordu.

Vatandaşlar EBA TV çöktü mü? EBA TV neden açılmıyor? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Selçuk, yüz yüze eğitimde talepte yoğunluğun olduğunu belirterek, aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çalışmalar devam ediyor

Bakan Selçuk, ‘Bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte bir sıçrama oluştu. Bunla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraksamalar, aksamalar oluyor. Belli bir süre sonra gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler’ dedi.

Önlemler alındı

Ayrıca Bakan Selçuk, altyapının daha güçleneceğine vurgu yaparak her türlü önlemi aldıklarını duyurdu.

EBA destek merkezlerinin bugün itibarıyla yarım saat önceki sayısının 8 bin 668 olduğunu aktaran Selçuk, ‘’akşama kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat bir erişim imkanı olacak. Gereken tedbirler alınıyor’’ dedi.