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Eğitim EBA TV canlı ders programı 4 Aralık Cuma MEB EBA haftalık ders programı
Eğitim

EBA TV canlı ders programı 4 Aralık Cuma MEB EBA haftalık ders programı

EBA TV ders programı, canlı ders saatleri milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. 4 Aralık Cuma EBA TV canlı ders saatleri Mesleki Çalışma Dönemi EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise ders programı MEB tarafından açıklandı. İşte EBA TV ders programı 4 Aralık Cuma EBA TV canlı ders saatleri ve ders anlatımları.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 08:48:00 -
EBA TV canlı ders programı 4 Aralık Cuma MEB EBA haftalık ders programı

EBA ders programı hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıklıkla araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında korona ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kısıtlamalardan biri de yüz yüze eğitimin 4 Ocak'a kadar online olarak devam edilesi. 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim (EBA TV) üzerinden devam edilecek. Eğitimin yeniden TRT EBA TV üzerinden yapılacak olması nedeniyle haftalık EBA TV canlı ders saatleri, EBA ders programı da merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıfların haftalık ders programı saatlerini EBA üzerinden yayınlamakta. İşte MEB EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı canlı ders saatleri:

EBA TV canlı ders programı, TRT EBA TV canlı ders saatleri için tıklayın.

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