EBA TV canlı ders programı 4 Aralık Cuma MEB EBA haftalık ders programı

EBA ders programı hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıklıkla araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında korona ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kısıtlamalardan biri de yüz yüze eğitimin 4 Ocak'a kadar online olarak devam edilesi. 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim (EBA TV) üzerinden devam edilecek. Eğitimin yeniden TRT EBA TV üzerinden yapılacak olması nedeniyle haftalık EBA TV canlı ders saatleri, EBA ders programı da merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıfların haftalık ders programı saatlerini EBA üzerinden yayınlamakta. İşte MEB EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı canlı ders saatleri:

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