EBA TV canlı ders izle EBA canlı ders nasıl izlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 31 Ağustos itibariyle TRT EBA TV ve EBA internet sitesi üzerinden uzaktan eğitime başladı. 21 Eylül’de hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüzü olarak okullarda eğitimin verileceği açıklanırken, milyonlarca öğrenci de uzaktan eğitime devam ediyor. EBA uzaktan eğitim MEB canlı eğitim platformu olan EBA.gov.tr üzerinden canlı dersler, sınavlara hazırlık testleri, soru bankaları, ders anlatımlarının yanında EBA canlı ders üzerinden ilköğretim-ortaöğretim, lise ders anlatımları, ders programları, canı dersler, konu anlatımları dijital eğitim platformu EBA üzerinden gerçekleştirilmekte. Evde TRT EBA TV üzerinden derslere canlı yayın olarak izleyen öğrenciler, TRT EBEA TV ilkokul canlı yayını başta olmak üzere TRT EBA TV ortaokul, TRT EBA TV lise canlı ders anlatımlarını içeren canlı yayınları trtizle.com üzerinden ders programına göre canlı dersler takip edilmekte.

Canlı dersler TRT EBA TV üzerinden nasıl izlenir?

TRT üzerinden canlı ders takibi yapılabileceği gibi TRT EBA TV izle internet sitesi üzerinden de canlı ders takibinin yanında yaylanmış derslere de ulaşmak mümkün.

TRT izle sitesine girildikten sonra sitenin üst kısmında Uzaktan eğitim sekmesi tıklanır.

Uzaktan eğitim sayfasında TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul ve TRT EBA TV lise canlı ders anlatımları bulunmakta. TRT calı izlemek istenilen sınıf seçilelerek TRT EBA TV üzerinden canlı ders izlenilmeye başlanır.

TRT izle sitesi üzerinden yine ilkokul (1., 2, 3, 4. Sınıf) tüm sınıfların yer aldığı bölümlerin olduğu görülmekte. TRT canlı izle EBA TV’de yer alan 1. Sınıf tıklanıldığında birinci sınıfın tüm derslerine ulaşmak mümkün. Aynı şekilde ortaokul ve lise sınıflarının bulunduğu sekmeler de tıklanılmak suretiyle o sınıfa ilişkin tüm konu anlatımları, canlı dersleri, soru bankalarına erişmek mümkün.

TRT EBA TV izle için tıklayınız

EBA ders programı için tıklayınız