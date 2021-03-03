EBA TV canlı ders devam ediyor mu? Okula gitmeyen öğrenci EBA TV canlı ders izleyecek mi?

EBA TV canlı ders saatleri. 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Yeni normalleşe kararlarına göre iller risk gruplarına ayrıldı ve bu risk grupları üzerinden yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim başta olmak üzere önemli kararlara imza atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim ile uzatan eğitime ilişkin detayları paylaştı.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarındaki 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olarak planlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek. Düşük ve orta riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacak.

EBA TV canlı ders devam ediyor mu?

Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacak. Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal'da yer alan içeriklerden yararlanılacak.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.

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