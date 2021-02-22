EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 22 Şubat canlı EBA TV dersleri hangileri?
EBA TV canlı ders ilkokul, ortaokul, lise ders programı uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafandan merak edilmekte. Yarıyıl tatilinden sonra köy okulları hariç diğer sınıflar uzaktan eğitime devam etmekte. EBA TV canlı ders saatleri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftalık olarak EBA üzerinden yayınlanmakta. Peki 22 Şubat canlı EBA TV dersleri hangileri? EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? EBA TV canlı dersleri ilkokul, ortaokul, lise. İşte EBA TV canlı ders saati, ders programı.
EBA TV 22 Şubat 2021 Pazartesi gününün ders programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TRT EBA TV canlı yayın dersi için TRT EBA ilkokul yayı yayın akışı, EBA TV ortaokul yayın akışı ile TRT EBA TV'de lise canlı yayın akışı ders saatlerini EBA üzerinden yayınladı. İşte EBA TV 22 Şubat Pazartesi ders programı EBA TV canlı ders saatleri.
EBA TV canlı ders saatleri ilkokul
07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)EBA Anaokulu Unutulmayanlar - Bu Ne?
07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıBir Şeyden Çok Şey (Matematik, Oyun ve Sanat Etkinlikleri)
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-4Doğa ve Evren (Anlamlarına Göre Kelimeler)
09.30 MATEMATİK-4Kesirler (Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma)
10.00 TÜRKÇE-3İletişim (Mektup)
10.30 TÜRKÇE-2Doğa ve Evren (Zıt Anlamlı Kelimeler)
11.00 MATEMATİK-2Geometrik Örüntüler (Geometrik Örüntüler-1)
11.30 TÜRKÇE-1Çocuk Dünyası (Odam Lokanta-1)
12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİUzun Kavramı
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Bir Şeyden Çok Şey (Matematik, Oyun ve Sanat Etkinlikleri)
13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Doğa ve Evren (Anlamlarına Göre Kelimeler)
14.00 MATEMATİK-4 (Tekrar)Kesirler (Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma)
14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)İletişim (Mektup)
15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Doğa ve Evren (Zıt Anlamlı Kelimeler)
15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Geometrik Örüntüler-1)
16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Odam Lokanta-1)
16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Uzun Kavramı
17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Doğa ve Evren (Anlamlarına Göre Kelimeler)
17.30 MATEMATİK-4 (Tekrar)Kesirler (Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma)
18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)İletişim (Mektup)
18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Doğa ve Evren (Zıt Anlamlı Kelimeler)
19.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Geometrik Örüntüler-1)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Bir Şeyden Çok Şey (Matematik, Oyun ve Sanat Etkinlikleri)
20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDENMahmut ÇİTİL
21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Odam Lokanta-1)
21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Uzun Kavramı
EBA TV ortaokul canlı ders saatleri
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-5Sözcükte Anlam
09.30 MATEMATİK-5Yüzdeler / Paydası 100 Olan Kesirleri % Sembolü ile Gösterme - Yüzdelik Gösterimi Ondalık Gösterime ve Kesre Dönüştürme
10.00 TÜRKÇE-6Noktalama İşaretleri / Soru Çözümü
10.30 MATEMATİK-6Oran / Bütünün Parçalara ve Parçaların Birbirine Oranı
11.00 TÜRKÇE-7Soru Çözümü
11.30 MATEMATİK-7Oran - Orantı / Orantı
12.00T ÜRKÇE-8Deyim, Atasözü, Özdeyiş
12.30 MATEMATİK-8Doğrusal Denklemler / Bağımlı Bağımsız Değişken
13.00 ARAPÇA-5Ailem 2
13.30 TÜRKÇESıralı Olay Kartlarını Eşleme
14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Sözcükte Anlam
14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Yüzdeler / Paydası 100 Olan Kesirleri % Sembolü ile Gösterme - Yüzdelik Gösterimi Ondalık Gösterime ve Kesre Dönüştürme
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Noktalama İşaretleri / Soru Çözümü
15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Oran / Bütünün Parçalara ve Parçaların Birbirine Oranı
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü
16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Oran - Orantı / Orantı
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Deyim, Atasözü, Özdeyiş
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Doğrusal Denklemler / Bağımlı Bağımsız Değişken
18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Ailem 2
18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Sıralı Olay Kartlarını Eşleme
19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Sözcükte Anlam
19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Yüzdeler / Paydası 100 Olan Kesirleri % Sembolü ile Gösterme - Yüzdelik Gösterimi Ondalık Gösterime ve Kesre Dönüştürme
20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Noktalama İşaretleri / Soru Çözümü
20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Oran / Bütünün Parçalara ve Parçaların Birbirine Oranı
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENMahmut ÇİTİL
21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü
22.00 MATEMATİK-7 (Tekrar)Oran - Orantı / Orantı
22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Deyim, Atasözü, Özdeyiş
23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Doğrusal Denklemler / Bağımlı Bağımsız Değişken
23.30 ARAPÇA-5 (Tekrar)Ailem 2
EBA TV canlı lise ders saatleri
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından Roman İncelemesi
09.30 MATEMATİK-9Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan
10.30 MATEMATİK-10Polinomların Çarpanlara Ayrılması
11.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)
11.30 MATEMATİK-11Fonksiyonlarda Uygulamalar
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Postmodernist Roman
12.30 MATEMATİK-12Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEYeni Bir Gün Hobiler-Sanat
13.30 KUR'AN-I KERİMİdgam-ı Mütekaribeyn
14.00 ARAPÇA-9Günlüğüm 2
14.30 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9Allah’a Karşı Vazifelerimiz
15.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Duygu ve Davranış Bozukluğu
15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Satış Fiyatını Hesaplama
16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Ölçülendirme
16.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından Roman İncelemesi
17.00 MATEMATİK-9 (Tekrar)Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar
17.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan
18.00 MATEMATİK-10 (Tekrar)Polinomların Çarpanlara Ayrılması
18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)
19.00 MATEMATİK-11 (Tekrar)Fonksiyonlarda Uygulamalar
19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Postmodernist Roman
20.00 MATEMATİK-12 (Tekrar)Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
20.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat
21.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar)İdgam-ı Mütekaribeyn
21.30 ARAPÇA-9 (Tekrar)Günlüğüm 2
22.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)Allah’a Karşı Vazifelerimiz
22.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Duygu ve Davranış Bozukluğu
23.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Satış Fiyatını Hesaplama
23.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Ölçülendirme
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