EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 22 Şubat canlı EBA TV dersleri hangileri?

EBA TV 22 Şubat 2021 Pazartesi gününün ders programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TRT EBA TV canlı yayın dersi için TRT EBA ilkokul yayı yayın akışı, EBA TV ortaokul yayın akışı ile TRT EBA TV'de lise canlı yayın akışı ders saatlerini EBA üzerinden yayınladı. İşte EBA TV 22 Şubat Pazartesi ders programı EBA TV canlı ders saatleri.

EBA TV canlı ders saatleri ilkokul

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)EBA Anaokulu Unutulmayanlar - Bu Ne?

07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıBir Şeyden Çok Şey (Matematik, Oyun ve Sanat Etkinlikleri)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-4Doğa ve Evren (Anlamlarına Göre Kelimeler)

09.30 MATEMATİK-4Kesirler (Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma)

10.00 TÜRKÇE-3İletişim (Mektup)

10.30 TÜRKÇE-2Doğa ve Evren (Zıt Anlamlı Kelimeler)

11.00 MATEMATİK-2Geometrik Örüntüler (Geometrik Örüntüler-1)

11.30 TÜRKÇE-1Çocuk Dünyası (Odam Lokanta-1)

12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİUzun Kavramı

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Bir Şeyden Çok Şey (Matematik, Oyun ve Sanat Etkinlikleri)

13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Doğa ve Evren (Anlamlarına Göre Kelimeler)

14.00 MATEMATİK-4 (Tekrar)Kesirler (Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma)

14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)İletişim (Mektup)

15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Doğa ve Evren (Zıt Anlamlı Kelimeler)

15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Geometrik Örüntüler-1)

16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Odam Lokanta-1)

16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Uzun Kavramı

17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Doğa ve Evren (Anlamlarına Göre Kelimeler)

17.30 MATEMATİK-4 (Tekrar)Kesirler (Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma)

18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)İletişim (Mektup)

18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Doğa ve Evren (Zıt Anlamlı Kelimeler)

19.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Geometrik Örüntüler-1)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Bir Şeyden Çok Şey (Matematik, Oyun ve Sanat Etkinlikleri)

20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDENMahmut ÇİTİL

21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Odam Lokanta-1)

21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Uzun Kavramı

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-5Sözcükte Anlam

09.30 MATEMATİK-5Yüzdeler / Paydası 100 Olan Kesirleri % Sembolü ile Gösterme - Yüzdelik Gösterimi Ondalık Gösterime ve Kesre Dönüştürme

10.00 TÜRKÇE-6Noktalama İşaretleri / Soru Çözümü

10.30 MATEMATİK-6Oran / Bütünün Parçalara ve Parçaların Birbirine Oranı

11.00 TÜRKÇE-7Soru Çözümü

11.30 MATEMATİK-7Oran - Orantı / Orantı

12.00T ÜRKÇE-8Deyim, Atasözü, Özdeyiş

12.30 MATEMATİK-8Doğrusal Denklemler / Bağımlı Bağımsız Değişken

13.00 ARAPÇA-5Ailem 2

13.30 TÜRKÇESıralı Olay Kartlarını Eşleme

14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Sözcükte Anlam

14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Yüzdeler / Paydası 100 Olan Kesirleri % Sembolü ile Gösterme - Yüzdelik Gösterimi Ondalık Gösterime ve Kesre Dönüştürme

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Noktalama İşaretleri / Soru Çözümü

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Oran / Bütünün Parçalara ve Parçaların Birbirine Oranı

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü

16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Oran - Orantı / Orantı

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Deyim, Atasözü, Özdeyiş

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Doğrusal Denklemler / Bağımlı Bağımsız Değişken

18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Ailem 2

18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Sıralı Olay Kartlarını Eşleme

19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Sözcükte Anlam

19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Yüzdeler / Paydası 100 Olan Kesirleri % Sembolü ile Gösterme - Yüzdelik Gösterimi Ondalık Gösterime ve Kesre Dönüştürme

20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Noktalama İşaretleri / Soru Çözümü

20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Oran / Bütünün Parçalara ve Parçaların Birbirine Oranı

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENMahmut ÇİTİL

21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Soru Çözümü

22.00 MATEMATİK-7 (Tekrar)Oran - Orantı / Orantı

22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Deyim, Atasözü, Özdeyiş

23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Doğrusal Denklemler / Bağımlı Bağımsız Değişken

23.30 ARAPÇA-5 (Tekrar)Ailem 2

EBA TV canlı lise ders saatleri

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından Roman İncelemesi

09.30 MATEMATİK-9Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan

10.30 MATEMATİK-10Polinomların Çarpanlara Ayrılması

11.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)

11.30 MATEMATİK-11Fonksiyonlarda Uygulamalar

12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Postmodernist Roman

12.30 MATEMATİK-12Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEYeni Bir Gün Hobiler-Sanat

13.30 KUR'AN-I KERİMİdgam-ı Mütekaribeyn

14.00 ARAPÇA-9Günlüğüm 2

14.30 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9Allah’a Karşı Vazifelerimiz

15.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Duygu ve Davranış Bozukluğu

15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Satış Fiyatını Hesaplama

16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Ölçülendirme

16.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından Roman İncelemesi

17.00 MATEMATİK-9 (Tekrar)Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar

17.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan

18.00 MATEMATİK-10 (Tekrar)Polinomların Çarpanlara Ayrılması

18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)

19.00 MATEMATİK-11 (Tekrar)Fonksiyonlarda Uygulamalar

19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Postmodernist Roman

20.00 MATEMATİK-12 (Tekrar)Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

20.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat

21.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar)İdgam-ı Mütekaribeyn

21.30 ARAPÇA-9 (Tekrar)Günlüğüm 2

22.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)Allah’a Karşı Vazifelerimiz

22.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Duygu ve Davranış Bozukluğu

23.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Satış Fiyatını Hesaplama

23.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Ölçülendirme

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