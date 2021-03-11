EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 12 Mart canlı EBA TV dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını
EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri 12 Mart Cuma EBA canlı dersleri. 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başlarken, 2 Mart itibariyle de mavi ve sarı renkteki illerde tüm sınıflar, yüksek riskli illerde ise ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler ise yine TRT EBA TV üzerinden canlı ders işlemekte. EBA TV canlı yayın akışı uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafından merak edilmekte. İşte MEB EBA.gov.trüzerniden açıklanan TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA lse canlı ders yayını.
EBA canlı dersler tüm sınıflar için, Pazartesi gününden Cumartesi gününe kadar, 08.30-20.20 aralığında tanımlanabilecektir. TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle canlı ders takibi yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler TRT EBA TV üzerinden takip ettikleri canlı derslere ilişkin günlük ve haftalık ders programını açıkladı. İşte 12 Mart EBA canlı ders programı ile canlı ders saatleri.
TRT EBA TV ilkokul, canlı yayın ders saatleri
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın ders saatleri
TRT EBA TV ilise yayın akışı canlı yayın ders saatleri
EBA TV ders programı için tıklayın