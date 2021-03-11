EBA TV canlı ders bugün saat kaçta? 12 Mart canlı EBA TV dersleri hangileri? TRT EBA canlı ders yayını

EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri 12 Mart Cuma EBA canlı dersleri. 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başlarken, 2 Mart itibariyle de mavi ve sarı renkteki illerde tüm sınıflar, yüksek riskli illerde ise ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler ise yine TRT EBA TV üzerinden canlı ders işlemekte. EBA TV canlı yayın akışı uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafından merak edilmekte. İşte MEB EBA.gov.trüzerniden açıklanan TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA lse canlı ders yayını.