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Eğitim EBA TV canı ders programı TRT EBA TV yayın akışı ilkokul ortaokul lise canlı ders saatleri 24 Aralık
Eğitim

EBA TV canı ders programı TRT EBA TV yayın akışı ilkokul ortaokul lise canlı ders saatleri 24 Aralık

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı, EBA TV canlı ders saatleri milyonlarca ilkokul 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri ile 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf 8. sınıf ortaokul öğrencileri ve 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle canlı ders takibi yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler TRT EBA TV üzerinden takip ettikleri canlı derslere ilişkin günlük ve haftalık ders programını açıkladı. İşte 24 Aralık EBA canlı ders programı ile canlı ders saatleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:42:00 -
EBA TV canı ders programı TRT EBA TV yayın akışı ilkokul ortaokul lise canlı ders saatleri 24 Aralık

EBA TV’de 24 Aralık ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Artan korona vakaların nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim, ara verildi. 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek olan öğrenciler MEB EBA üzerinden TRT EBA TV canlı ders saatlerini takip etmekte.  Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 21-25 Aralık ders programı nedir? İşte 24 Aralık TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA canlı yayın ders saatleri.

EBA TV ilkokul ders programı canlı ders saatleri

EBA TV ortaokul ders programı canlı ders saatleri

EBA TV lise ders programı canlı ders saatleri

 EBA TV ders programı için tıklayın

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