EBA TV canı ders programı TRT EBA TV yayın akışı ilkokul ortaokul lise canlı ders saatleri 24 Aralık

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders programı, EBA TV canlı ders saatleri milyonlarca ilkokul 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri ile 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf 8. sınıf ortaokul öğrencileri ve 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle canlı ders takibi yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler TRT EBA TV üzerinden takip ettikleri canlı derslere ilişkin günlük ve haftalık ders programını açıkladı. İşte 24 Aralık EBA canlı ders programı ile canlı ders saatleri.