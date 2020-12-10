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Eğitim EBA TV 10 Aralık Perşembe canlı ders saatleri EBA ders programı
Eğitim

EBA TV 10 Aralık Perşembe canlı ders saatleri EBA ders programı

TRT EBA TV üzerinden milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitimlerini gerçekleştirmekte. Milli Eğitim Bakanlığı EBA sitesi üzerinden o günün ders programı, canlı ders saatlerini günlük ve haftalık olarak açıklamakta. MEB tarafından EBA’da 10 Aralık Perşembe ders programı ve canlı ders saatleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:56:00 - 2020-12-10 08:56:50
EBA TV 10 Aralık Perşembe canlı ders saatleri EBA ders programı

Koronavirüsü salgını sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime ara tatil sonrası ara verilmiş, eğitim 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitim olarak TRT EBA TV ve EBA canlı yayın üzerinden gerçekleştirilmekte. Uzaktan eğitim alan öğrenciler EBA sayesinde derslerini TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden takip ediyorlar.

EBA TV ilkokul ders program, canlı ders saatleri

EBA TV ortaokul ders program, canlı ders saatleri 

 

EBA TV lise ders program, canlı ders saatleri

 

MEB EBA ders programı için tıklayın 

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