EBA online lise tercih danışmanlığı ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren EBA üzerinden online danışmanlık hizmeti alabileceğini duyurdu. Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci, 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili; "Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.