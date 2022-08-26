Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı’nda sık sık faydalanıyor. Ancak öğrenciler bir süredir EBA’ya giriş yapamıyor. Peki, EBA neden açılmıyor?

EBA neden açılmıyor? EBA ne zaman düzelecek?

Eba milyonlarca öğrenci için ders kaynaklarına ulaşabilmek adına son derece önemli bir sistem. Öğrenciler bir süredir EBA'ya giriş yapamıyor. Sistemde bakım çalışmaları sürüyor. Planlı çalışmanın kaç gün süreceğine ilişkin bir açıklama yok. ancak birkaç gün içerisinde EBA'nın erişime açılması bekleniyor.

EBA nedir?

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir.