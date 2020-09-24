EBA ders programı EBA TV ilkokul EBA TV ortaokul EBA TV lise canlı ders saatleri

Yüz yüze eğitim ilkokul birinci sınıflar için başladı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin uzatmasıyla birlikte TRT EBA TV 1.sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, uyum sınıfı, özel eğitim sınıfı ders programı ve ders saati ile EBA TV ortaokul 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, İHO, uyum sınıfı ve özel eğitim sınıfı ders programı ve ders saati ile birlikte TRT EBA TV lise 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf, AİHL ve uyum sınıfı günlük haftalık ders programı ve ders saati merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programını yayınladı. İşte 24-25 Eylül ders programı ve ders saatleri başta olmak üzere EBA TV günlük ve haftalık ders programı sorgulama ekranı…

TRT EBA TV tüm sınıfların ders programı için tıklayınız