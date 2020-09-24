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Eğitim EBA ders programı EBA TV ilkokul EBA TV ortaokul EBA TV lise canlı ders saatleri
Eğitim

EBA ders programı EBA TV ilkokul EBA TV ortaokul EBA TV lise canlı ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Ağustos'tan itibaren geçti. 21 Eylül'den itibaren birinci sınıfa başlayan öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Uzaktan eğitim sayesinde milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden canlı ders takibi yapmakta. MEB EBA TV ders yayın akışını içeren ders programını yayınladı. EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul, EBA TV lise ders programı ders saatleri ile EBA TV kanal frekans bilgilerini yayınlamakta. İşte EBE TV ders programı ilkokul ortaokul lise ders saatleri…

Yeniakit Publisher
2020-09-24 08:21:00 - 2020-09-24 08:35:31
EBA ders programı EBA TV ilkokul EBA TV ortaokul EBA TV lise canlı ders saatleri

Yüz yüze eğitim ilkokul birinci sınıflar için başladı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin uzatmasıyla birlikte TRT EBA TV 1.sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, uyum sınıfı, özel eğitim sınıfı ders programı ve ders saati ile EBA TV ortaokul 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, İHO, uyum sınıfı ve özel eğitim sınıfı ders programı ve ders saati ile birlikte TRT EBA TV lise 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf, AİHL ve uyum sınıfı günlük haftalık ders programı ve ders saati merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programını yayınladı. İşte 24-25 Eylül ders programı ve ders saatleri başta olmak üzere EBA TV günlük ve haftalık ders programı sorgulama ekranı…

TRT EBA TV tüm sınıfların ders programı için tıklayınız

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