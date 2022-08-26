EBA çöktü mü Son dakika 2022! EBA ne zaman güncellenecek? EBA giriş | Eba neden açılmıyor Son dakika

Çok sayıda öğrencinin güvenilir ve incelemelerden geçmiş kaynaklara ulaşmak için kullandığı EBA'ya erişim sıkıntısı yaşanıyor. Platforma giremeyen öğrenci, veli ve öğretmenler EBA planlı bakım çalışması ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? EBA giriş öğrenci girişi nasıl olur? EBA ne zaman güncellenecek? EBA giriş ekranı gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

EBA giriş nedir? Neden kullanılır?

Eğitim Bilişim Ağı adıyla bilinen EBA, öğrenciler ve öğretmenler için pek çok materyali kullanıma sunuyor. Son dönemlerde uzaktan eğitim sisteminin de içerisine dahil olmasının ardından canlı ders sistemine de entegre edilen, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağıdır. EBA, öğretmenler için içerik ve materyal üretiminin de önünü açıyor. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA öğrenci girişi: https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/ adresidir.

EBA öğrenci girişi yapmak için T.C kimlik numarası ve şifre ile bu adresten TIKLAYINIZ giriş yapılıyor.

EBA giriş öğrenci girişi nasıl olur?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.



Öğrenci bilgileri ile EBA şifresi alma;

e-Okul bilgileriniz ile EBA'ya girin.

Şifrenizi belirleyin ve kutucuklarına yazın.

Karşınıza çıkan ekranda e-posta ve telefon bilgilerinizi girebilirsiniz.

EBA PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Eğitim-Öğretim dönemi dışında da sıklıkla kullanılan EBA, birçok öğrenciye bilgi verme amacıyla kullanıma sunuldu. EBA platformunda gerçekleştirilmekte olan planlı bakım çalışmasının ne zaman sona ereceğine dair resmi kaynaklardan açıklama yapılmazken çalışmanın planlı olması sebebiyle çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.

EBA öğrenci giriş şifresi nasıl alınır? EBA Hesabı ile Giriş

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla. TC Kimlik Numaranı gir. Bir doğrulama yöntemi seç.

EBA PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI NE DEMEK?

Planlı bakın çalışması, önceden belirlenmiş olan belirli zaman aralıkları ile sürekli tekrar eden ve bir takvime bağlı olacak şekilde gerçekleştirilecek bakımlar anlamına gelmektedir.

Şu an itibariyle EBA platformu girişlerinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.