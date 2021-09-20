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Eğitim EBA canlı ders saatleri, ders programı 20 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise canlı ders EBA TV
Eğitim

EBA canlı ders saatleri, ders programı 20 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise canlı ders EBA TV

EBA canlı ders programı: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Okullar 6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime geçti. Yüz yüze eğitimin yanıda EBA canlı dersler de aynı periyotta devam ediyor. Vakaların görüldüğü öğrenciler ya da sınıflar uzaktan eğitim devam ederek EBA üzerinden canlı derslere katılmakta. İşte 20 Eylül Pazartesi EBA canlı ders saatleri, ders programı ve ilkokul, ortaokul, lise canlı ders EBA TV yayın akışı...

Yeniakit Publisher
2021-09-20 09:30:00 - 2021-09-20 09:31:12
EBA canlı ders saatleri, ders programı 20 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise canlı ders EBA TV

Canlı ders EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı MEB tarafından açıklandı. Okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte EBA TV de canlı dersler de işlenmekte. Yüz yüze eğitime devam edemeyen ya da korona vakası tespit edilen öğrenciler EBA TV üzerinden canlı derslere katılım sağlamakta. MEB,EBA'da ilkokul, ortaokul, lise öğrenciler için canlı ders saatleri ve ders programı da yayınlandı. İşte EBA TV 20 Eylül canlı ders saatleri ve ders programı...

 

EBA TV ilkokul canlı ders saatleri

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

EBA TV lise canlı ders saatleri

EBA TV canlı derse nasıl katılınır?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız. EBA TV canlı ders saatleri ve ilkokul, ortaokul, lise EBA canlı ders programı için tıklayın 

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