Eba canlı ders saati! Eba tv ilkokul ortaokul lise ders programı
EBA güncel ders programı | Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanların başında hiç kuşkusuz eğitim geliyor. Öğrenciler aylarca EBA internet sitesi ve EBA TV üzerinden eğitim gördü. 21 Eylül7den sonra ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler yüz yüze eğitimin yanı sıra halen canlı dersler ve EBA TV’den eğitim görüyor. Peki, EBA canlı ders saati nasıl öğrenilir?
EBA canlı ders saatleri | Ülkemizde koronavirüs vakasının tespitinin ardından mart ayında okullar kapatıldı. 23 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim sürdü. 31 Ağustos Pazartesi günü ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Ancak öğrenciler halen birçok dersi EBA üzerinden görüyor. Peki, EBA ders programına nasıl ulaşılır?
Eba nedir?
Eğitim Bilişim Ağı (EBA Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağına verilen isimdir.
Eba canlı ders saati! Eba tv ilkokul ortaokul lise ders programı
EBA internet sitesi üzerinden TRT EBA kanallarında yayınlanacak ders programını öğrenebilirsiniz. EBA ana sayfasının hemen sağ kısmında ise ‘canlı dersim var mı?’ kısmı bulunuyor. Bu butona tıklayarak canlı derslerin gün ve saatini öğrenebilirsiniz.
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