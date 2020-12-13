EBA canlı ders! EBA ders programı 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri
EBA 14-20 Aralık ders programı nasıl? EBA canlı ders saatleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA canlı ders saatleri milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. MEB, ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatlerini açıkladı. EBA TV ders saatleri 14 Aralık ders programı aklandı mı? İşte EBA TV'de 14-20 Aralık ders programı ve canlı ders saatleri.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitime devam ediyor. TRT EBA TV üzerinden canlı ders anlatımı devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA TV üzerinde belirlenen ders saatlerinde eğitimlerine devam ediyor. 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri açıklanan ders programı ile belli oldu. 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri okul öncesi, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf ders tekrarı ne zaman saat kaçta?
EBA TV 14 Aralık Pazartesi ilkokul ders programı
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Hareket, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
09.00 İNGİLİZCE-4 Cartoon Characters
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İslam’ın İnanç Esasları
10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-2)
10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Bazı Maddeler Zarar Verebilir)
11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Evimizde Hayat (Yanımızdaki İnsanlara Yardım Etmek-1)
11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Erdemler (Jimnastikçi Jaguar)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz ( Ü, ü )
12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-2)
13.00 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (T Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)
13.30 TÜRKÇE S Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
14.00 HAYAT BİLGİSİ Ayları Ayırt Etme
14.30 TBA SANAT TBA Kuşağı
15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Cartoon Characters
15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) İslam’ın İnanç Esasları
16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-2)
16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Bazı Maddeler Zarar Verebilir)
17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Yanımızdaki İnsanlara Yardım Etmek-1)
17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Erdemler (Jimnastikçi Jaguar)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz ( Ü, ü )
18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-2)
19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (T Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Hareket, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Bahtiyar ENGİN
21.00 TÜRKÇE (Tekrar) S Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Ayları Ayırt Etme
22.00 TBA SANAT (Tekrar) TBA Kuşağı
EBA TV 14 Aralık Pazartesi ortaokul ders programı
09.00 TÜRKÇE-5 Görsel Okuma
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
10.00 TÜRKÇE-6 Soru Çözümü
10.30 MATEMATİK-6 Kesirlerle İşlemler / Çarpma İşlemi
11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü ile Konu Tekrarı
11.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Haccın Yapılışı
12.00 TÜRKÇE-8 Noktalama İşaretleri
12.30 MATEMATİK-8 Kareköklü İfadeler / Soru Çözümü
13.00 ARAPÇA-8 Kitap Fuarında 2
13.30 TÜRKÇE Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirleme
14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Ev İçerisinde Tehlikeli Durumlardan Kaçınma
14.30 TBA TBA Kuşağı
15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Görsel Okuma
15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Soru Çözümü
16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Kesirlerle İşlemler / Çarpma İşlemi
17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü ile Konu Tekrarı
17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Haccın Yapılışı
18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Noktalama İşaretleri
18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Kareköklü İfadeler / Soru Çözümü
19.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Kitap Fuarında 2
19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirleme
20.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Ev İçerisinde Tehlikeli Durumlardan Kaçınma
20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Bahtiyar ENGİN
EBA TV 14 Aralık Pazartesi lise ders programı
00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Yaş ve Gelişim Seviyesine Uygun Müzik Etkinlikleri Seçme
00.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Resinler ve Çizimler-2 ve Grafikler
09.00 COĞRAFYA-9 Mutlak ve Göreceli konum /Türkiye’nin konumu
09.30 KİMYA-9 Periyodik Sistem II
10.00 9-10-11-12 TBA Sanat
10.30 COĞRAFYA-10 Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci
11.00 KİMYA-10 Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II
11.30 COĞRAFYA-11 Üretim -Dağıtım -Tüketim
12.00 KİMYA-11 Gazlarda Kinetik Teori
12.30 COĞRAFYA-12 Küresel Ticaret
13.00 KİMYA-12 Basit Formül ve Molekül Formülü I
13.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
14.00 DİNLER TARİHİ-12 İslamiyet’te Ahlaki Değerler
14.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 Kardeşlik, Yardımlaşma ve Dayanışma
15.00 KELAM-12 Akl-ı Selim, Haber-i Sadık, Havass-ı Selime, İman-Bilgi İlişkisi, Akıl-Vahiy ilişkisi
15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Kuvvetli Akım Tesisatlarında Topraklama,Tek Anahtarlı Tek Lambalı Tesisat Devresi Uygulaması.Dimmer Anahtarlı Tesisat Devresi
16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Periferik Sinir Sistemi
16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Programlama Editörü Kullanımı
17.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Mutlak ve Göreceli konum /Türkiye’nin konumu
17.30 KİMYA-9 (Tekrar) Periyodik Sistem II
18.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Sanat
18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci
19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II
19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Üretim -Dağıtım -Tüketim
20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Gazlarda Kinetik Teori
20.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Küresel Ticaret
21.00 KİMYA-12 (Tekrar) Basit Formül ve Molekül Formülü I
21.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) İslamiyet’te Ahlaki Değerler
22.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) Kardeşlik, Yardımlaşma ve Dayanışma
23.00 KELAM-12 (Tekrar) Akl-ı Selim, Haber-i Sadık, Havass-ı Selime, İman-Bilgi İlişkisi, Akıl-Vahiy ilişkisi
23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kuvvetli Akım Tesisatlarında Topraklama,Tek Anahtarlı Tek Lambalı Tesisat Devresi Uygulaması.Dimmer Anahtarlı Tesisat Devresi
MEB EBA ders programı için tıklayın
EBA şifresi nasıl alnır?
EBA şifresini öğrenci alacak ise şu yolu izlemelidir: Öğrenci e okul bilgileri üzerinden EBA girişi yapabilir. EBA girişi için gerekli olan şifre belirlerin, şifre belirlenirken istenirse mail adresi ve telefon bilgileri de yazılabilir. Bu durum EBA şifresi unutulması durumunda e posta ya da telefon üzerinden şifreni yeniden daha kolay alabilirsin. Öğrenci EBA şifresi almak için tıklayınız
Öğrenci ve öğretmen EBA şifresi nasıl alınır?
Veliler e devlet kapısı üzerinden EBA’ya girebilirken (veli EBA şifresi almak için tıklayınız öğretmenler aynen veliler gibi e devlet üzerinden olduğu gibi MEBBİS üzerinden de EBA şifresi alınabilir. Öğretmen EBA şifresi almak için bu bağlantıyı tıklayınız
EBA şifremi unuttum nasıl EBA şifresi alınır?
Yukarıda da anlattığımız gibi EBA şifresi alırken e posta ya da telefon bilgilerinin yazılması önemli olduğunu vurgulamıştık. EBA girişi yaptıktan sonra Şifremi unuttum seçeneğini tıklayın
EBE hesabı ile giriş-şifremi unuttum kısmından TC kimlik numarası, doğrulama yöntemi kısmına e posta adresi yazıldıktın sonra güvenlik kodu girilir ve gönder seçeneği tıklanır. Artık yeni EBA şifresi belirtilen e posta adresine yönlendirilmiş olunur.
EBA canlı ders nasıl izlenir?
Koronavirüs sürecinde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime tabi tutuldu. Öğrenciler EBA TV, MEB EBA.gov.tr üzerinden canlı ders izleyebildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının belirli döneminde da aynen geçen dönem olduğu gibi yine EBA üzerinden canlı ders verileceği öngörülmekte. Peki EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA canlı ders izleyebilmek için ilk yapılması gereken iş MEB EBA.gov.tr’ye girmek olacak. Canlı ders olup olamadığını öğrenmek için açılan pencereden öğrencinin bilgileri girilerek öğrenilebilmekte. EBA canlı ders için tıklayınız