EBA canlı ders! EBA ders programı 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitime devam ediyor. TRT EBA TV üzerinden canlı ders anlatımı devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA TV üzerinde belirlenen ders saatlerinde eğitimlerine devam ediyor. 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri açıklanan ders programı ile belli oldu. 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri okul öncesi, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf ders tekrarı ne zaman saat kaçta?

EBA TV 14 Aralık Pazartesi ilkokul ders programı

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Hareket, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

09.00 İNGİLİZCE-4 Cartoon Characters

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İslam’ın İnanç Esasları

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-2)

10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Bazı Maddeler Zarar Verebilir)

11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Evimizde Hayat (Yanımızdaki İnsanlara Yardım Etmek-1)

11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Erdemler (Jimnastikçi Jaguar)

12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz ( Ü, ü )

12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-2)

13.00 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (T Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)

13.30 TÜRKÇE S Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

14.00 HAYAT BİLGİSİ Ayları Ayırt Etme

14.30 TBA SANAT TBA Kuşağı

15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Cartoon Characters

15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) İslam’ın İnanç Esasları

16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-2)

16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Bazı Maddeler Zarar Verebilir)

17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Yanımızdaki İnsanlara Yardım Etmek-1)

17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Erdemler (Jimnastikçi Jaguar)

18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz ( Ü, ü )

18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-2)

19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (T Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Hareket, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Bahtiyar ENGİN

21.00 TÜRKÇE (Tekrar) S Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Ayları Ayırt Etme

22.00 TBA SANAT (Tekrar) TBA Kuşağı

EBA TV 14 Aralık Pazartesi ortaokul ders programı

09.00 TÜRKÇE-5 Görsel Okuma

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

10.00 TÜRKÇE-6 Soru Çözümü

10.30 MATEMATİK-6 Kesirlerle İşlemler / Çarpma İşlemi

11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü ile Konu Tekrarı

11.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Haccın Yapılışı

12.00 TÜRKÇE-8 Noktalama İşaretleri

12.30 MATEMATİK-8 Kareköklü İfadeler / Soru Çözümü

13.00 ARAPÇA-8 Kitap Fuarında 2

13.30 TÜRKÇE Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirleme

14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Ev İçerisinde Tehlikeli Durumlardan Kaçınma

14.30 TBA TBA Kuşağı

15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Görsel Okuma

15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Soru Çözümü

16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Kesirlerle İşlemler / Çarpma İşlemi

17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü ile Konu Tekrarı

17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Haccın Yapılışı

18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Noktalama İşaretleri

18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Kareköklü İfadeler / Soru Çözümü

19.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Kitap Fuarında 2

19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirleme

20.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Ev İçerisinde Tehlikeli Durumlardan Kaçınma

20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Bahtiyar ENGİN

EBA TV 14 Aralık Pazartesi lise ders programı

00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Yaş ve Gelişim Seviyesine Uygun Müzik Etkinlikleri Seçme

00.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Resinler ve Çizimler-2 ve Grafikler

09.00 COĞRAFYA-9 Mutlak ve Göreceli konum /Türkiye’nin konumu

09.30 KİMYA-9 Periyodik Sistem II

10.00 9-10-11-12 TBA Sanat

10.30 COĞRAFYA-10 Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci

11.00 KİMYA-10 Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II

11.30 COĞRAFYA-11 Üretim -Dağıtım -Tüketim

12.00 KİMYA-11 Gazlarda Kinetik Teori

12.30 COĞRAFYA-12 Küresel Ticaret

13.00 KİMYA-12 Basit Formül ve Molekül Formülü I

13.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

14.00 DİNLER TARİHİ-12 İslamiyet’te Ahlaki Değerler

14.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 Kardeşlik, Yardımlaşma ve Dayanışma

15.00 KELAM-12 Akl-ı Selim, Haber-i Sadık, Havass-ı Selime, İman-Bilgi İlişkisi, Akıl-Vahiy ilişkisi

15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Kuvvetli Akım Tesisatlarında Topraklama,Tek Anahtarlı Tek Lambalı Tesisat Devresi Uygulaması.Dimmer Anahtarlı Tesisat Devresi

16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Periferik Sinir Sistemi

16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Programlama Editörü Kullanımı

17.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Mutlak ve Göreceli konum /Türkiye’nin konumu

17.30 KİMYA-9 (Tekrar) Periyodik Sistem II

18.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Sanat

18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci

19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II

19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Üretim -Dağıtım -Tüketim

20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Gazlarda Kinetik Teori

20.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Küresel Ticaret

21.00 KİMYA-12 (Tekrar) Basit Formül ve Molekül Formülü I

21.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) İslamiyet’te Ahlaki Değerler

22.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) Kardeşlik, Yardımlaşma ve Dayanışma

23.00 KELAM-12 (Tekrar) Akl-ı Selim, Haber-i Sadık, Havass-ı Selime, İman-Bilgi İlişkisi, Akıl-Vahiy ilişkisi

23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kuvvetli Akım Tesisatlarında Topraklama,Tek Anahtarlı Tek Lambalı Tesisat Devresi Uygulaması.Dimmer Anahtarlı Tesisat Devresi

MEB EBA ders programı için tıklayın

EBA şifresi nasıl alnır?

EBA şifresini öğrenci alacak ise şu yolu izlemelidir: Öğrenci e okul bilgileri üzerinden EBA girişi yapabilir. EBA girişi için gerekli olan şifre belirlerin, şifre belirlenirken istenirse mail adresi ve telefon bilgileri de yazılabilir. Bu durum EBA şifresi unutulması durumunda e posta ya da telefon üzerinden şifreni yeniden daha kolay alabilirsin. Öğrenci EBA şifresi almak için tıklayınız

Öğrenci ve öğretmen EBA şifresi nasıl alınır?

Veliler e devlet kapısı üzerinden EBA’ya girebilirken (veli EBA şifresi almak için tıklayınız öğretmenler aynen veliler gibi e devlet üzerinden olduğu gibi MEBBİS üzerinden de EBA şifresi alınabilir. Öğretmen EBA şifresi almak için bu bağlantıyı tıklayınız

EBA şifremi unuttum nasıl EBA şifresi alınır?

Yukarıda da anlattığımız gibi EBA şifresi alırken e posta ya da telefon bilgilerinin yazılması önemli olduğunu vurgulamıştık. EBA girişi yaptıktan sonra Şifremi unuttum seçeneğini tıklayın

EBE hesabı ile giriş-şifremi unuttum kısmından TC kimlik numarası, doğrulama yöntemi kısmına e posta adresi yazıldıktın sonra güvenlik kodu girilir ve gönder seçeneği tıklanır. Artık yeni EBA şifresi belirtilen e posta adresine yönlendirilmiş olunur.

EBA canlı ders nasıl izlenir?

Koronavirüs sürecinde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime tabi tutuldu. Öğrenciler EBA TV, MEB EBA.gov.tr üzerinden canlı ders izleyebildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının belirli döneminde da aynen geçen dönem olduğu gibi yine EBA üzerinden canlı ders verileceği öngörülmekte. Peki EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA canlı ders izleyebilmek için ilk yapılması gereken iş MEB EBA.gov.tr’ye girmek olacak. Canlı ders olup olamadığını öğrenmek için açılan pencereden öğrencinin bilgileri girilerek öğrenilebilmekte. EBA canlı ders için tıklayınız