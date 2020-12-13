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Eğitim EBA canlı ders! EBA ders programı 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri
Eğitim

EBA canlı ders! EBA ders programı 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri

EBA 14-20 Aralık ders programı nasıl? EBA canlı ders saatleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA canlı ders saatleri milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. MEB, ilkokul, ortaokul ve lise canlı ders saatlerini açıkladı. EBA TV ders saatleri 14 Aralık ders programı aklandı mı? İşte EBA TV'de 14-20 Aralık ders programı ve canlı ders saatleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:01:00 - 2020-12-13 15:08:24
EBA canlı ders! EBA ders programı 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitime devam ediyor. TRT EBA TV üzerinden canlı ders anlatımı devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA TV üzerinde belirlenen ders saatlerinde eğitimlerine devam ediyor. 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri açıklanan ders programı ile belli oldu. 14 Aralık EBA TV'de canlı ders saatleri okul öncesi, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, 9. Sınıf, 10. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf ders tekrarı ne zaman saat kaçta?

EBA TV 14 Aralık Pazartesi ilkokul ders programı

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Hareket, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)        

09.00    İNGİLİZCE-4    Cartoon Characters        

09.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4    İslam’ın İnanç Esasları        

10.00    HAYAT BİLGİSİ-3    Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-2)        

10.30    FEN BİLİMLERİ-3    Maddeyi Tanıyalım (Bazı Maddeler Zarar Verebilir)        

11.00    HAYAT BİLGİSİ-2    Evimizde Hayat (Yanımızdaki İnsanlara Yardım Etmek-1)        

11.30    HAYAT BİLGİSİ-2    Erdemler (Jimnastikçi Jaguar)        

12.00    OKUYORUM YAZIYORUM    Sesleri Tanıyoruz ( Ü, ü )        

12.30    HAYAT BİLGİSİ-1    Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-2)        

13.00    TÜRKÇE-1    Okuyorum Yazıyorum (T Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)        

13.30    TÜRKÇE    S Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma        

14.00    HAYAT BİLGİSİ    Ayları Ayırt Etme        

14.30    TBA SANAT    TBA Kuşağı        

15.00    İNGİLİZCE-4 (Tekrar)    Cartoon Characters        

15.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)    İslam’ın İnanç Esasları        

16.00    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-2)        

16.30    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Maddeyi Tanıyalım (Bazı Maddeler Zarar Verebilir)        

17.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Evimizde Hayat (Yanımızdaki İnsanlara Yardım Etmek-1)        

17.30    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Erdemler (Jimnastikçi Jaguar)        

18.00    OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)    Sesleri Tanıyoruz ( Ü, ü )        

18.30    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-2)        

19.00    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (T Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)        

19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Hareket, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)        

20.30    ÖĞRETMENLER ODASI    Bahtiyar ENGİN        

21.00    TÜRKÇE (Tekrar)    S Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma        

21.30    HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)    Ayları Ayırt Etme        

22.00    TBA SANAT (Tekrar)    TBA Kuşağı

EBA TV 14 Aralık Pazartesi ortaokul ders programı

09.00    TÜRKÇE-5    Görsel Okuma        

09.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5    Kültürümüzde Ramazan ve Oruç        

10.00    TÜRKÇE-6    Soru Çözümü        

10.30    MATEMATİK-6    Kesirlerle İşlemler / Çarpma İşlemi        

11.00    TÜRKÇE-7    Soru Çözümü ile Konu Tekrarı        

11.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7    Haccın Yapılışı        

12.00    TÜRKÇE-8    Noktalama İşaretleri        

12.30    MATEMATİK-8    Kareköklü İfadeler / Soru Çözümü        

13.00    ARAPÇA-8    Kitap Fuarında 2        

13.30    TÜRKÇE    Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirleme        

14.00    BECERİ ÖĞRETİMİ    Ev İçerisinde Tehlikeli Durumlardan Kaçınma        

14.30    TBA    TBA Kuşağı        

15.00    TÜRKÇE-5 (Tekrar)    Görsel Okuma        

15.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Kültürümüzde Ramazan ve Oruç        

16.00    TÜRKÇE-6 (Tekrar)    Soru Çözümü        

16.30    MATEMATİK-6 (Tekrar)    Kesirlerle İşlemler / Çarpma İşlemi        

17.00    TÜRKÇE-7 (Tekrar)    Soru Çözümü ile Konu Tekrarı        

17.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)    Haccın Yapılışı        

18.00    TÜRKÇE-8 (Tekrar)    Noktalama İşaretleri        

18.30    MATEMATİK-8 (Tekrar)    Kareköklü İfadeler / Soru Çözümü        

19.00    ARAPÇA-8 (Tekrar)    Kitap Fuarında 2        

19.30    TÜRKÇE (Tekrar)    Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirleme        

20.00    BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)    Ev İçerisinde Tehlikeli Durumlardan Kaçınma        

20.30    TBA (Tekrar)    TBA Kuşağı        

21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI    Bahtiyar ENGİN

EBA TV 14 Aralık Pazartesi lise ders programı

00.00    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)    Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Yaş ve Gelişim Seviyesine Uygun Müzik Etkinlikleri Seçme        

00.30    MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)    Resinler ve Çizimler-2 ve Grafikler        

09.00    COĞRAFYA-9    Mutlak ve Göreceli konum /Türkiye’nin konumu        

09.30    KİMYA-9    Periyodik Sistem II        

10.00    9-10-11-12 TBA    Sanat        

10.30    COĞRAFYA-10    Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci        

11.00    KİMYA-10    Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II        

11.30    COĞRAFYA-11    Üretim -Dağıtım -Tüketim        

12.00    KİMYA-11    Gazlarda Kinetik Teori        

12.30    COĞRAFYA-12    Küresel Ticaret        

13.00    KİMYA-12    Basit Formül ve Molekül Formülü I        

13.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12    Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler        

14.00    DİNLER TARİHİ-12    İslamiyet’te Ahlaki Değerler        

14.30    İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12    Kardeşlik, Yardımlaşma ve Dayanışma        

15.00    KELAM-12    Akl-ı Selim, Haber-i Sadık, Havass-ı Selime, İman-Bilgi İlişkisi, Akıl-Vahiy ilişkisi        

15.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9    Kuvvetli Akım Tesisatlarında Topraklama,Tek Anahtarlı Tek Lambalı Tesisat Devresi Uygulaması.Dimmer Anahtarlı Tesisat Devresi        

16.00    SAĞLIK HİZMETLERİ 10    Periferik Sinir Sistemi        

16.30    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10    Programlama Editörü Kullanımı        

17.00    COĞRAFYA-9 (Tekrar)    Mutlak ve Göreceli konum /Türkiye’nin konumu        

17.30    KİMYA-9 (Tekrar)    Periyodik Sistem II        

18.00    9-10-11-12 TBA (Tekrar)    Sanat        

18.30    COĞRAFYA-10 (Tekrar)    Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci        

19.00    KİMYA-10 (Tekrar)    Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II        

19.30    COĞRAFYA-11 (Tekrar)    Üretim -Dağıtım -Tüketim        

20.00    KİMYA-11 (Tekrar)    Gazlarda Kinetik Teori        

20.30    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    Küresel Ticaret        

21.00    KİMYA-12 (Tekrar)    Basit Formül ve Molekül Formülü I        

21.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)    Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler        

22.00    DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)    İslamiyet’te Ahlaki Değerler        

22.30    İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)    Kardeşlik, Yardımlaşma ve Dayanışma        

23.00    KELAM-12 (Tekrar)    Akl-ı Selim, Haber-i Sadık, Havass-ı Selime, İman-Bilgi İlişkisi, Akıl-Vahiy ilişkisi        

23.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Kuvvetli Akım Tesisatlarında Topraklama,Tek Anahtarlı Tek Lambalı Tesisat Devresi Uygulaması.Dimmer Anahtarlı Tesisat Devresi

MEB EBA ders programı için tıklayın

EBA şifresi nasıl alnır?

EBA şifresini öğrenci alacak ise şu yolu izlemelidir: Öğrenci e okul bilgileri üzerinden EBA girişi yapabilir. EBA girişi için gerekli olan şifre belirlerin, şifre belirlenirken istenirse mail adresi ve telefon bilgileri de yazılabilir. Bu durum EBA şifresi unutulması durumunda e posta ya da telefon üzerinden şifreni yeniden daha kolay alabilirsin. Öğrenci EBA şifresi almak için tıklayınız  

Öğrenci ve öğretmen EBA şifresi nasıl alınır?

Veliler e devlet kapısı üzerinden EBA’ya girebilirken (veli EBA şifresi almak için tıklayınız öğretmenler aynen veliler gibi e devlet üzerinden olduğu gibi MEBBİS üzerinden de EBA şifresi alınabilir. Öğretmen EBA şifresi almak için bu bağlantıyı tıklayınız

EBA şifremi unuttum nasıl EBA şifresi alınır?

Yukarıda da anlattığımız gibi EBA şifresi alırken e posta ya da telefon bilgilerinin yazılması önemli olduğunu vurgulamıştık. EBA girişi yaptıktan sonra Şifremi unuttum seçeneğini tıklayın

EBE hesabı ile giriş-şifremi unuttum kısmından TC kimlik numarası, doğrulama yöntemi kısmına e posta adresi yazıldıktın sonra güvenlik kodu girilir ve gönder seçeneği tıklanır. Artık yeni EBA şifresi belirtilen e posta adresine yönlendirilmiş olunur.

EBA canlı ders nasıl izlenir?

Koronavirüs sürecinde milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime tabi tutuldu. Öğrenciler EBA TV, MEB EBA.gov.tr üzerinden canlı ders izleyebildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının belirli döneminde da aynen geçen dönem olduğu gibi yine EBA üzerinden canlı ders verileceği öngörülmekte. Peki EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA canlı ders izleyebilmek için ilk yapılması gereken iş MEB EBA.gov.tr’ye girmek olacak. Canlı ders olup olamadığını öğrenmek için açılan pencereden öğrencinin bilgileri girilerek öğrenilebilmekte. EBA canlı ders için tıklayınız

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