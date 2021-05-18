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Eğitim EBA canlı ders bugün, 18 Mayıs EBA canlı ders programı EBA TV canlı ders saatleri ilkokul, ortaokul, lise
Eğitim

EBA canlı ders bugün, 18 Mayıs EBA canlı ders programı EBA TV canlı ders saatleri ilkokul, ortaokul, lise

17 günlük tam kapanma sonra ermesiyle birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Buna göre, 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçildi. Uzaktan eğitimin devam etmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci de EBA TV üzerinden canlı derslere devam etmekte. Peki EBA TV canlı ders programı açıklandı mı? EBA TV canlı lise, EBA TV canlı izle ortaokul, EBA TV canlı ders saatleri ilkokul.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 09:50:00 - 2021-05-18 09:52:26
EBA canlı ders bugün, 18 Mayıs EBA canlı ders programı EBA TV canlı ders saatleri ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek. İşte EBA TV 18 Mayıs canlı ders saatleri.

EBA TV canlı ders ilkokul

09.30 FEN BİLİMLERİ-4İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)

10.00 MATEMATİK-3Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)

10.30 MATEMATİK-2Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )

11.30 MATEMATİK-1Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)

12.00 TÜRKÇEBir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

13.30 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)İnsanlar ve Yönetim (Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum)

14.00 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)

14.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)

15.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )

16.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)

16.30 TÜRKÇE (Tekrar)Bir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme

17.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)İnsanlar ve Yönetim (Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum)

17.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)

18.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)

18.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)

19.001-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Arsun URAS

21.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)

21.30 TÜRKÇE (Tekrar)Bir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme

EBA TV canlı ders ortaokul

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5Ünite Tekrarı

09.30 FEN BİLİMLERİ-5İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı

10.00 SOSYAL BİLGİLER-6Ünite Tekrarı

10.30 FEN BİLİMLERİ-6Sistemlerin Sağlığı

11.00 SOSYAL BİLGİLER-7Ünite Tekrarı

11.30FEN BİLİMLERİ-7Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

12.00T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

12.30FEN BİLİMLERİ-8Çevre Sorunları

13.00 ARAPÇA-6Kudüs-ü Şerif’de 2

13.30 MATEMATİKDört İşlem Gerektiren Problemleri Çözme

14.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı

14.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı

15.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Ünite Tekrarı

15.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sistemlerin Sağlığı

16.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Ünite Tekrarı

16.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

17.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

17.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Çevre Sorunları

18.00 ARAPÇA-6 (Tekrar)Kudüs-ü Şerif’de 2

18.30 MATEMATİK (Tekrar)Dört İşlem Gerektiren Problemleri Çözme

19.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı

19.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı

20.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Ünite Tekrarı

20.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sistemlerin Sağlığı

21.00 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Arsun URAS

21.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Ünite Tekrarı

22.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

22.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

23.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Çevre Sorunları

23.30 ARAPÇA-6 (Tekrar)Kudüs-ü Şerif’de 2

EBA lise canlı ders saatleri

09.00 TARİH-9VIII ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Çerçevesindeki İlmî Faaliyetler

09.30 FİZİK-9Elektrik Yükü - Elektrikle Yüklenme Çeşitleri I

10.00 TARİH-10Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Kara ve Deniz Politikaları III

10.30 FİZİK-10Kırılma

11.00 TARİH-11Sermaye ve Emek/Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Endüstriyel Üretime Geçiş Çabaları ve Bu Süreçte Yaşanan Zorluklar

11.30 FİZİK-11Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan ve Elektrik Alan İçerisindeki Hareketi

12.30 FİZİK-12Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇETeknoloji Çağı (Geleceğin Teknolojisi)

13.30 SİYER-10Nifak ve Münafıklar

14.00 FIKIH-10Hac, Haccın Farziyeti ve Önemi, Hac ve Umreyle İlgili Kavram, Mekân ve Hükümler

14.30 HADİS-10Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar, Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması

15.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9İşletme Defteri Gider kayıtları

15.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9İş Parçalarını Bağlama Yöntemleri

16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 90-72 Ay Çocuklarında Görülen Bulaşıcı Hastalıklar

16.30 TARİH-9 (Tekrar)VIII ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Çerçevesindeki İlmî Faaliyetler

17.00 FİZİK-9 (Tekrar)Elektrik Yükü - Elektrikle Yüklenme Çeşitleri I

17.30 TARİH-10 (Tekrar)Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Kara ve Deniz Politikaları III

18.00 FİZİK-10 (Tekrar)Kırılma

18.30 TARİH-11 (Tekrar)Sermaye ve Emek/Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Endüstriyel Üretime Geçiş Çabaları ve Bu Süreçte Yaşanan Zorluklar

19.00 FİZİK-11 (Tekrar)Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan ve Elektrik Alan İçerisindeki Hareketi

19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)1960 Sonrası Doğu ve Batı Blokları Arasındaki Siyasi Rekabeti/Arap-İsrail Savaşları/Irak-İran Savaşı

20.0 0FİZİK-12 (Tekrar)Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

20.3 09-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Teknoloji Çağı (Geleceğin Teknolojisi)

21.00 SİYER-10 (Tekrar)Nifak ve Münafıklar

21.30 FIKIH-10 (Tekrar)Hac, Haccın Farziyeti ve Önemi, Hac ve Umreyle İlgili Kavram, Mekân ve Hükümler

22.00 HADİS-10 (Tekrar)Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar, Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması

22.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)İşletme Defteri Gider kayıtları

23.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)İş Parçalarını Bağlama Yöntemleri

23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)0-72 Ay Çocuklarında Görülen Bulaşıcı Hastalıklar.

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