EBA canlı ders bugün, 18 Mayıs EBA canlı ders programı EBA TV canlı ders saatleri ilkokul, ortaokul, lise
17 günlük tam kapanma sonra ermesiyle birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Buna göre, 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçildi. Uzaktan eğitimin devam etmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci de EBA TV üzerinden canlı derslere devam etmekte. Peki EBA TV canlı ders programı açıklandı mı? EBA TV canlı lise, EBA TV canlı izle ortaokul, EBA TV canlı ders saatleri ilkokul.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek. İşte EBA TV 18 Mayıs canlı ders saatleri.
EBA TV canlı ders ilkokul
09.30 FEN BİLİMLERİ-4İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)
10.00 MATEMATİK-3Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)
10.30 MATEMATİK-2Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)
11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )
11.30 MATEMATİK-1Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)
12.00 TÜRKÇEBir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)
13.30 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)İnsanlar ve Yönetim (Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum)
14.00 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)
14.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)
15.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)
15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )
16.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)
16.30 TÜRKÇE (Tekrar)Bir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme
17.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)İnsanlar ve Yönetim (Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum)
17.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)
18.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)
18.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)
19.001-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)
20.30 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Arsun URAS
21.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)
21.30 TÜRKÇE (Tekrar)Bir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme
EBA TV canlı ders ortaokul
09.00 SOSYAL BİLGİLER-5Ünite Tekrarı
09.30 FEN BİLİMLERİ-5İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı
10.00 SOSYAL BİLGİLER-6Ünite Tekrarı
10.30 FEN BİLİMLERİ-6Sistemlerin Sağlığı
11.00 SOSYAL BİLGİLER-7Ünite Tekrarı
11.30FEN BİLİMLERİ-7Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
12.00T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler
12.30FEN BİLİMLERİ-8Çevre Sorunları
13.00 ARAPÇA-6Kudüs-ü Şerif’de 2
13.30 MATEMATİKDört İşlem Gerektiren Problemleri Çözme
14.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı
14.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı
15.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Ünite Tekrarı
15.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sistemlerin Sağlığı
16.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Ünite Tekrarı
16.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
17.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler
17.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Çevre Sorunları
18.00 ARAPÇA-6 (Tekrar)Kudüs-ü Şerif’de 2
18.30 MATEMATİK (Tekrar)Dört İşlem Gerektiren Problemleri Çözme
19.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı
19.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı
20.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Ünite Tekrarı
20.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sistemlerin Sağlığı
21.00 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Arsun URAS
21.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Ünite Tekrarı
22.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
22.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler
23.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Çevre Sorunları
23.30 ARAPÇA-6 (Tekrar)Kudüs-ü Şerif’de 2
EBA lise canlı ders saatleri
09.00 TARİH-9VIII ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Çerçevesindeki İlmî Faaliyetler
09.30 FİZİK-9Elektrik Yükü - Elektrikle Yüklenme Çeşitleri I
10.00 TARİH-10Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Kara ve Deniz Politikaları III
10.30 FİZİK-10Kırılma
11.00 TARİH-11Sermaye ve Emek/Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Endüstriyel Üretime Geçiş Çabaları ve Bu Süreçte Yaşanan Zorluklar
11.30 FİZİK-11Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan ve Elektrik Alan İçerisindeki Hareketi
12.30 FİZİK-12Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇETeknoloji Çağı (Geleceğin Teknolojisi)
13.30 SİYER-10Nifak ve Münafıklar
14.00 FIKIH-10Hac, Haccın Farziyeti ve Önemi, Hac ve Umreyle İlgili Kavram, Mekân ve Hükümler
14.30 HADİS-10Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar, Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması
15.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9İşletme Defteri Gider kayıtları
15.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9İş Parçalarını Bağlama Yöntemleri
16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 90-72 Ay Çocuklarında Görülen Bulaşıcı Hastalıklar
16.30 TARİH-9 (Tekrar)VIII ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Çerçevesindeki İlmî Faaliyetler
17.00 FİZİK-9 (Tekrar)Elektrik Yükü - Elektrikle Yüklenme Çeşitleri I
17.30 TARİH-10 (Tekrar)Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Kara ve Deniz Politikaları III
18.00 FİZİK-10 (Tekrar)Kırılma
18.30 TARİH-11 (Tekrar)Sermaye ve Emek/Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Endüstriyel Üretime Geçiş Çabaları ve Bu Süreçte Yaşanan Zorluklar
19.00 FİZİK-11 (Tekrar)Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan ve Elektrik Alan İçerisindeki Hareketi
19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)1960 Sonrası Doğu ve Batı Blokları Arasındaki Siyasi Rekabeti/Arap-İsrail Savaşları/Irak-İran Savaşı
20.0 0FİZİK-12 (Tekrar)Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
20.3 09-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Teknoloji Çağı (Geleceğin Teknolojisi)
21.00 SİYER-10 (Tekrar)Nifak ve Münafıklar
21.30 FIKIH-10 (Tekrar)Hac, Haccın Farziyeti ve Önemi, Hac ve Umreyle İlgili Kavram, Mekân ve Hükümler
22.00 HADİS-10 (Tekrar)Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar, Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması
22.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)İşletme Defteri Gider kayıtları
23.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)İş Parçalarını Bağlama Yöntemleri
23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)0-72 Ay Çocuklarında Görülen Bulaşıcı Hastalıklar.