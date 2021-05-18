EBA canlı ders bugün, 18 Mayıs EBA canlı ders programı EBA TV canlı ders saatleri ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek. İşte EBA TV 18 Mayıs canlı ders saatleri.

EBA TV canlı ders ilkokul

09.30 FEN BİLİMLERİ-4İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)

10.00 MATEMATİK-3Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)

10.30 MATEMATİK-2Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEDünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )

11.30 MATEMATİK-1Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)

12.00 TÜRKÇEBir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

13.30 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)İnsanlar ve Yönetim (Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum)

14.00 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)

14.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)

15.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )

16.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)

16.30 TÜRKÇE (Tekrar)Bir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme

17.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)İnsanlar ve Yönetim (Eğitsel ve Sosyal Etkinliklere Katılıyorum)

17.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)İnsan ve Çevre (Geri Dönüşümün Önemi)

18.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-2)

18.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Veri Toplama ve Değerlendirme (Verileri Toplayarak Tablo ve Grafik Oluşturma-2)

19.001-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Dünyamız ve Uzay (Çocuk ve Teknoloji )

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Arsun URAS

21.00 MATEMATİK-1 (Tekrar)Geometrik Örüntüler (Örüntüyü Tanıyalım-1)

21.30 TÜRKÇE (Tekrar)Bir Öyküyü Anlatan Cümleleri Öykü Yapısına Göre Sıraya Dizme

EBA TV canlı ders ortaokul

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5Ünite Tekrarı

09.30 FEN BİLİMLERİ-5İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı

10.00 SOSYAL BİLGİLER-6Ünite Tekrarı

10.30 FEN BİLİMLERİ-6Sistemlerin Sağlığı

11.00 SOSYAL BİLGİLER-7Ünite Tekrarı

11.30FEN BİLİMLERİ-7Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

12.00T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

12.30FEN BİLİMLERİ-8Çevre Sorunları

13.00 ARAPÇA-6Kudüs-ü Şerif’de 2

13.30 MATEMATİKDört İşlem Gerektiren Problemleri Çözme

14.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı

14.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı

15.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Ünite Tekrarı

15.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sistemlerin Sağlığı

16.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Ünite Tekrarı

16.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

17.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

17.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Çevre Sorunları

18.00 ARAPÇA-6 (Tekrar)Kudüs-ü Şerif’de 2

18.30 MATEMATİK (Tekrar)Dört İşlem Gerektiren Problemleri Çözme

19.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)Ünite Tekrarı

19.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)İnsan ve Çevre / Ünite Tekrarı

20.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)Ünite Tekrarı

20.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)Sistemlerin Sağlığı

21.00 ÖĞRETMENLER ODASIProf. Dr. Arsun URAS

21.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)Ünite Tekrarı

22.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

22.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

23.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)Çevre Sorunları

23.30 ARAPÇA-6 (Tekrar)Kudüs-ü Şerif’de 2

EBA lise canlı ders saatleri

09.00 TARİH-9VIII ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Çerçevesindeki İlmî Faaliyetler

09.30 FİZİK-9Elektrik Yükü - Elektrikle Yüklenme Çeşitleri I

10.00 TARİH-10Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Kara ve Deniz Politikaları III

10.30 FİZİK-10Kırılma

11.00 TARİH-11Sermaye ve Emek/Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Endüstriyel Üretime Geçiş Çabaları ve Bu Süreçte Yaşanan Zorluklar

11.30 FİZİK-11Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan ve Elektrik Alan İçerisindeki Hareketi

12.30 FİZİK-12Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

13.009-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇETeknoloji Çağı (Geleceğin Teknolojisi)

13.30 SİYER-10Nifak ve Münafıklar

14.00 FIKIH-10Hac, Haccın Farziyeti ve Önemi, Hac ve Umreyle İlgili Kavram, Mekân ve Hükümler

14.30 HADİS-10Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar, Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması

15.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9İşletme Defteri Gider kayıtları

15.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9İş Parçalarını Bağlama Yöntemleri

16.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 90-72 Ay Çocuklarında Görülen Bulaşıcı Hastalıklar

16.30 TARİH-9 (Tekrar)VIII ve XII. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyeti Çerçevesindeki İlmî Faaliyetler

17.00 FİZİK-9 (Tekrar)Elektrik Yükü - Elektrikle Yüklenme Çeşitleri I

17.30 TARİH-10 (Tekrar)Osmanlı Devleti’nin Takip Ettiği Kara ve Deniz Politikaları III

18.00 FİZİK-10 (Tekrar)Kırılma

18.30 TARİH-11 (Tekrar)Sermaye ve Emek/Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Endüstriyel Üretime Geçiş Çabaları ve Bu Süreçte Yaşanan Zorluklar

19.00 FİZİK-11 (Tekrar)Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan ve Elektrik Alan İçerisindeki Hareketi

19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)1960 Sonrası Doğu ve Batı Blokları Arasındaki Siyasi Rekabeti/Arap-İsrail Savaşları/Irak-İran Savaşı

20.0 0FİZİK-12 (Tekrar)Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

20.3 09-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Teknoloji Çağı (Geleceğin Teknolojisi)

21.00 SİYER-10 (Tekrar)Nifak ve Münafıklar

21.30 FIKIH-10 (Tekrar)Hac, Haccın Farziyeti ve Önemi, Hac ve Umreyle İlgili Kavram, Mekân ve Hükümler

22.00 HADİS-10 (Tekrar)Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar, Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Kur’an-ı Kerim’in Esas Alınması

22.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)İşletme Defteri Gider kayıtları

23.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)İş Parçalarını Bağlama Yöntemleri

23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)0-72 Ay Çocuklarında Görülen Bulaşıcı Hastalıklar.