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Dünya E3 ülkelerinden İran’a kınama
Dünya

E3 ülkelerinden İran’a kınama

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E3 ülkelerinden İran’a kınama

İngiltere, Almanya ve Fransa’dan oluşan E3 ülkeleri, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret gemilerine ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.

İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından yapılan ortak açıklamada, İran’ın bölgedeki son saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret gemilerine ve aralarında Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün’ün bulunduğu bölge ülkelerine yönelik saldırılarının kınandığı belirtildi.

SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

E3 ülkeleri, denizlerde egemenlik hakları ve seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel prensipleri arasında yer aldığını vurguladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası deniz taşımacılığının hızlı şekilde ve tamamen yeniden başlamasına destek verildiği kaydedildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DAYANIŞMA MESAJI

İngiltere, Almanya ve Fransa, Körfez ülkeleri ve bölgedeki müttefikleriyle tam dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Ortak açıklamada, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması için diplomatik sürecin yeniden işletilmesi gerektiği ifade edildi.

ATEŞKES VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

E3 ülkeleri, taraflara ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, bölgedeki istikrarın korunması için saldırıların durdurulması ve diplomasiye dönülmesi gerektiği vurgulandı.

ABD İRAN’A SALDIRI BAŞLATMIŞTI

ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki bir gemiye ateş açılmasının ardından İran’a yönelik saldırılar başlatmıştı.

Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran’ın füze ve kamikaze İHA’larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

KUVEYT’TE SONDAJ PLATFORMU HEDEF ALINDI

İran’ın son misilleme saldırısında Kuveyt kara sularında Kuveyt Petrol Şirketine ait bir deniz sondaj platformunun İHA ile hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda platformda maddi hasar meydana gelirken, bir işçinin yaralandığı belirtildi.

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