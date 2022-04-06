Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022) başvurularının ne zaman alınacağı başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, e-YÖKDİL başvurusu ne zaman?

e-YÖKDİL 2022 başvurusu ne zaman? eYÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, e-YÖKDİL başvuru tarihine ilişkin açıklama yaptı. Aygün sosyal medya hesabından, "Değerli adaylarımız, yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL'i, temel değerlerimizden biri olan sınav süreçlerinde yenilikçi olmak ilkemiz gereği bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulayacağız" paylaşımında bulundu.

e-YÖKDİL 14 Mayıs 2022'de yapılacak. Başvurular 6 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabiliyor.

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce’de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabiliyor.

e YÖKDİL başvuruları ücreti ne kadar nasıl ödenecek?

e YÖKDİL başvuru ücreti 360 TL olarak açıklandı. e-YÖKDİL, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılır.

Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YÖKDİL’in başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar (Gerekli hallerde başvuru işleminin başlama saati, Başkanlıkça yeniden belirlenebilir.). Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YÖKDİL’in başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.

Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YÖKDİL için başvuruları kabul edilir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylardan daha önceden Y.U. Numarası bulunanlar, mevcut Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanırlar.

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, T.C. Kimlik Numarası olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) kullanırlar. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılır.