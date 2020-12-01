e-YDS/13 2020 yapılacak mı?
e-YDS/13 2020 yapılacak mı? sorusu merak ediliyor. e-YDS/13 2020 2020 Yılı Sınav Takvimiminde bulunuyordu. Covid-19 salgını nedeniyle alınan kararların ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, ÖSYM tarafından uygulanan e-YDS/13 2020 yapılacak mı?
2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi.
e-YDS 2020/13 ne zamana ertelendi?
e-YDS 2020/13 sınavı için yeni tarih henüz açıklanmadı.
Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.