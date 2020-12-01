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Eğitim e-YDS/13 2020 yapılacak mı?
Eğitim

e-YDS/13 2020 yapılacak mı?

e-YDS/13 2020 yapılacak mı? sorusu merak ediliyor. e-YDS/13 2020 2020 Yılı Sınav Takvimiminde bulunuyordu. Covid-19 salgını nedeniyle alınan kararların ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, ÖSYM tarafından uygulanan e-YDS/13 2020 yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:19:00 -
e-YDS/13 2020 yapılacak mı?

2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi.

e-YDS 2020/13 ne zamana ertelendi?

e-YDS 2020/13 sınavı için yeni tarih henüz açıklanmadı.

Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

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