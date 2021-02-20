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Eğitim e-YDS sonuçları açıklandı ÖSYM e-YDS sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı ÖSYM e-YDS sonuç sorgulama ekranı

2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/13 İngilizce) sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, e-YDS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM e-YDS sonuç sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-02-20 20:29:00 -
e-YDS sonuçları açıklandı ÖSYM e-YDS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM'nin resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından  yapılan yazılı duyuruyla e-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. e-YDS sınavına katılan adayları yakından ilgilendiren sınav sonuçları belli oldu.

e-YDS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/13 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 20 Şubat 2021 tarihinde saat 18.25'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."

e-YDS sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

e-YDS nedir?

ÖSYM 2014 Sonbahar YDS'den hemen sonra, bu sınavın bilgisayar tabanlı versiyonunu uygulamıştır. E-YDS adı verilen bu yeni sistem konsept olarak YDS ile birebir aynıdır. YDS'de olduğu gibi sınava girenlere 80 soru sorulmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. E-YDS sınavına yılda bir kez girebilirsiniz.

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