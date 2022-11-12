e-YDS sonuçları açıklandı! e-YDS sonuçlarına nasıl bakılır? e-YDS sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2022/12 İngilizcenin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

E-YDS sonuçları

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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E-YDS sonucu nasıl öğrenilir?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adaylar, e YDS sınav sonuçlarını, 12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." denildi.

Kısaca E-YDS Nedir?

“Elektronik Yabancı Dil Sınavı” olan ve kısaca “e- YDS” olarak bilinen bu sınav aslında “Yabancı Dil Sınavı” yani “YDS” ile eşdeğerdir, tek farkı E-YDS'nin bilgisayar üzerinden ve elektronik ortamda yapılıyor olmasıdır.